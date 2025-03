Un Posto al Sole anticipazioni, muore un amato volto della soap: “Ci lascia così”

Sempre inossidabile il successo della “Beautiful italiana”. Parliamo, lo avrete capito, di Un Posto al Sole, la soap opera di Rai 3 ambientata a Napoli, incentrata sulle vicende dell’ormai celebre Palazzo Palladini. Prima soap prodotta interamente in Italia, Upas può fregiarsi anche del titolo di serie più longeva mai andata in onda sul piccolo schermo.

A ottobre del prossimo anni Un Posto al Sole taglierà intatti un traguardo di tutto rispetto: compirà trent’anni. L’esordio televisivo risale infatti dal 21 ottobre 1996. Davvero niente male per uno sceneggiato che ha dimostrato una sorprendente continuità malgrado gli inevitabili avvicendamenti nel cast nel corso di un trentennio di messa in onda.

Il pubblico segue con attenzione le vicende della soap che lo scorso mercoledì (19 marzo) ha conquistato le attenzioni di 1 milione e 556 mila spettatori attestandosi al 7,6% di share. Stando alle anticipazioni potrebbe consumarsi una clamorosa svolta: uno dei volti storici della soap potrebbe perdere la vita nelle prossime puntate. Di chi si tratta?

Un Posto al Sole spoiler: addio a uno dei personaggi più amati della soap

Un evento drammatico potrebbe scuotere fino alle fondamenta la famiglia Gagliotti. Nella puntata di mercoledì 19 marzo Ciro, il padre di Gennaro e Vinicio Gagliotti, ha accusato un malore dopo aver negato a Roberto e Marina il prestito promesso dal figlio. Insieme a lui c’era anche Gennaro, con il quale stava litigando. Le anticipazioni suggeriscono che il mancamento potrebbe essere fatale al capofamiglia dei Gagliotti.

Che la possibile morte di Ciro Gagliotti – assente nelle anticipazioni dal 24 al 28 febbraio – sia più che una speculazione fantasiosa lo mostrano anche i post apparsi su due gruppi Facebook solitamente bene informati come Upaspoiler (pagina appositamente dedicata alle anticipazioni della storica soap di Rai 3) e UpasLife. «Ciro Gagliotti ci lascia. Un uomo di altri tempi che teneva più alla famiglia e all’amicizia che al guadagno», si legge in uno degli ultimi post apparsi su Upaspoiler.

«Se ci fosse un lieto potremmo dire che le aziende finiranno in buona mani ma sappiamo benissimo che non andrà così… », prosegue il commento che lascia presagire un destino già scritto per il padre di Gennaro e Vinicio. Lo scontro con il figlio Gennaro avrà dunque, a quanto pare, un epilogo tragico destinato a cambiare per sempre il rapporto tra i due fratelli Gagliotti.

Nella puntata del 19 marzo, alla fine del pranzo a casa di Roberto e Marina Ciro aveva comunicato di non avere alcuna intenzione di concedere un prestito e di non voler saldare il conto della nuova barca acquistata da Gennaro. All’uscita da Palazzo Palladino il pater familias dei Gagliotti si è accasciato al suolo mentre discuteva con il figlio.

Per lui potrebbe essere la fine. Lo conferma anche UpasLife: «Ci lascia così Ciro Gagliotti, interpretato dal bravissimo Alberto Franco a cui vanno gli applausi del pubblico di Un Posto al Sole». Non rimane che attendere i prossimi episodi di Upas per sapere con certezza quale sarà il destino di Ciro Gagliotti.