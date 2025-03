Dimentica il divano nella sua forma classica: per gli interior designer è questa la tendenza del 2025

Basta con il classico divano nella forma che tutti conosciamo: in questo 2025 cambierà completamente aspetto e stravolgerà il suo look.

Il divano è uno degli elementi fondamentali della casa, può tranquillamente essere definito il ‘cuore morbido’ del salotto, dove ci andremo non solo a rilassare dopo una lunga giornata passata fuori casa, ma dove ci riuniremo anche con tutta la nostra famiglia, magari per guardare il film preferito di tutto. Il posto perfetto in cui scambiare due chiacchiere oppure per leggere un buon libro o giocare ai videogiochi.

In commercio esistono tantissime tipologie di divani che si adattano alla perfezione ad ogni stile ma soprattutto ad ogni esigenza. Monoposto, grande, piccolo, divano letto, con penisola o con la pedana per rilassare le gambe non importa, ciò che conta è che tutti dovranno essere incredibilmente comodi ed accoglienti. Anche per quanto riguarda i tessuti ci sarà davvero l’imbarazzo della scelta e saranno moltissime le opzioni su cui puntare e che soddisferanno i propri gusti personali.

Addio al classico divano in questo 2025 cambierà completamente forma

Esattamente come capita per tutti gli altri elementi che abbiamo in casa, anche i divani dal punto di vista estetico cambieranno in base alla moda del momento. E se fino ad ora siamo stati abituati a vederli sempre allo stesso, ma soprattutto con la stessa forma, prepariamoci ad un grande cambiamenti, perché nel continuo di questo 2025 il divano cambierà completamente aspetto e sarà ben diverso da come lo vediamo adesso.

Ebbene, stando a quanto ci dicono gli interiori designer, nei prossimi mesi ciò che andrà per la maggiore saranno i divani con forma rotonda. Un cambiamento radicale che ci porterà a vedere il divano in tutto un altro modo. La sua forma classica e le sue sedute quadrate lasceranno lo spazio a linee armoniose e tondeggianti. La struttura diventerà completamene sferica e sarà capace di creare una maggiore aera su cui sedersi e riposare.

Caldo e accogliente, il divano tondo cambierò completamente aspetto all’ambiente, conferendogli anche un tocco di classe ma al tempo stesso con un occhio aperto verso il cambiamento e il futuro. Un tocco completamente nuovo che stravolgerà l’idea del classico divano così come lo abbiamo sempre visto fino ad ora. Tuttavia, c’è un aspetto da considerare e che potrebbe renderlo non proprio adatto a tutti, ed è lo spazio. Infatti, la sua particolare struttura richiede ovviamente uno spazio extra e una posizione studiata ad hoc che non vada a ridurre gli ambienti. Una volta risolto questo, il divano rotondo sarà sicuramente amato da tutti.