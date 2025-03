Allarme Pogacar, duro colpo a poche ore dalla Milano-Sanremo: il messaggio

L’obiettivo di Tadej Pogacar è quello di portare a casa la Milano-Sanremo. Il 2025 potrebbe essere l’anno giusto per il campionissimo sloveno reduce dalla grande vittorie all’ultima Strade Bianche, portata a casa nonostante i segni di una rovinosa caduta.

Il fenomeno delle due ruote ha quindi tutta l’intenzione di stupire ancora, come dichiarato nei giorni scorsi nelle parole riportate da ‘Tuttobiciweb’: “Non sarà certamente facile, ma daremo il massimo. Come abbiamo visto in passato, questa gara può concludersi in diversi modi. Avremo sicuramente un piano e ci metteremo nella migliore posizione possibile. È una gara che vorremmo davvero vincere”.

Pogacar punta inevitabilmente al massimo, e per farlo avrà bisogno anche dell’apporto di tutta la squadra per migliorare lo score degli ultimi anni che recita: quinto nel 2022, quarto nel 2023, terzo nel 2024. Risultati interessanti che sembrano fare da preludio ad una vittoria che ancora manca al fenomeno sloveno, il quale ha tutta l’intenzione di alimentare il suo palmares con un’altra prestigiosa vittoria.

Nonostante lo straripante talento di Pogacar non sarà affatto semplice, e a metterlo in guardia in questo senso è stato Caleb Ewan.

Ewan fa scattare l’allarme: “La Milano-Sanremo è dura per Pogacar”

Per vincere la Milano-Sanremo sarà necessario limitare al minimo il margine d’errore, fermo restando che non sarà affatto semplice.

Di questa opinione è Caleb Ewan intervenuto nel podcast ‘Cycling Club’ di Geraint Thomas: “L’errore che Pogacar ha commesso in passato, secondo me, è stato quello di aver cercato di rendere la Cipressa troppo dura. Ciò ha reso la gara tra Cipressa e Poggio super facile. Più corridori erano stati staccati, quindi i capitani avevano meno gregari. Mentre di solito il lead-out verso il Poggio è a tutta. Ricordo di aver dovuto spingere 500 watt a ruota ancora prima che iniziasse la salita del Poggio”.

Ewan ha quindi evidenziato: “I corridori che avrebbe dovuto staccare hanno iniziato l’ultima salita più freschi. La sua migliore chance è affrontare la Cipressa in modo più controllato, cercando di tenere con sé il maggior numero possibile di compagni di squadra. Poi potranno fare un gigantesco forcing verso il Poggio”.

Infine lo stesso Ewan sottolinea come non sarà semplice per Pogacar arrivare ad ottenere questa vittoria che gli manca: “Non sarà facile, soprattutto per la presenza di corridori che sanno sia scalare che sprintare come van der Poel. Su salite così brevi è difficile fare la differenza contro di loro”.