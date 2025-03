Tifosi dell’Inter in ansia, si è sentito male: malore improvviso

Scatta l'allarme per un calciatore dell'Inter che ha accusato un attacco di panico in seguito a una forte botta

La Serie A è ferma per gli impegni delle nazionali. Una sosta che come sempre sta riservando ansie ed apprensioni per i maggiori club italiani, desiderosi di riabbracciare i propri calciatori in giro per il mondo senza problemi fisici di sorta.

Spesso però capita, a sosta finita, di dover fare i conti con qualche infortunio che rischia di condizionare la fase decisiva della stagione. Lo sa benissimo l‘Inter, impegnatissima ancora tra campionato e Champions, che dovrà monitorare le situazioni di Thuram e soprattutto Lautaro Martinez, usciti malconci da questa pausa. Il primo è tornato immediatamente, seguito poi a ruota dal secondo che ha lasciato il ritiro dell’Argentina dopo un problema muscolare.

Considerando anche le situazioni di Dumfries e Dimarco l’Inter dovrà quindi fare attente valutazioni in vista delle prossime gare ufficiali. Focus però soprattutto in attacco, dove alla luce della situazione, servirà l’apporto di tutti. Per questo motivo anche Marko Arnautovic viene tenuto sotto stretta osservazione. Per il centravanti austriaco non arrivano però notizie esaltanti nonostante l’assist nell’1-1 contro la Serbia.

Inter, momenti di paura per Arnautovic in nazionale: “Ho avuto un attacco di panico”

A margine della sfida contro la Serbia lo stesso Arnautovic ha incassato una botta che ha scatenato attimi di panico. Si è trattato di un impatto col ginocchio che gli ha causato “un forte dolore nella parte anteriore della rotula” come evidenziato ai media locali.

In merito alla vicenda lo stesso Arnautovic a fine partita ha quindi sottolineato: “Poi ho sentito un’enorme pressione nella metà superiore dell’addome, nello stesso momento ho avuto un attacco di panico, non so perché mi sia capitato. Il dottore ha dato un’occhiata, mi ha dato una medicina, è tornato tutto ok e ho potuto continuare”.

Situazione quindi tutto sommato rientrata per l’attaccante austriaco, che in questa fase di stagione rischia di essere fondamentale anche per le rotazioni offensive di casa Inter. Arnautovic, peraltro, a fine gara contro la Serbia non è andato neanche con i compagni a salutare i tifosi alla luce di una condizione fisica non eccezionale.

Sono quindi stati piccoli attimi di paura quelli vissuti da Arnautovic che con le sue parole ha mandato in ansia soprattutto Inzaghi e i tifosi dell’Inter vista la fase decisiva di stagione. Fin qui l’austriaco in nerazzurro ha messo insieme 5 gol e un assist in 19 presenze tra tutte le competizioni.