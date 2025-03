Chiude una storica fermata della metropolitana, cambia tutto nel weekend: italiani avvisati!

La situazione della circolazione in Italia non è rosea. La mappa dello Stivale è punteggiata da bollini rossi e neri, simbolo di giornate di passione per pendolari e automobilisti impegnati in quella che se non è una corsa a ostacoli ci assomiglia molto. Non per nulla città come Roma battono perfino New York (ripetiamo: New York) quanto a ore perse nel traffico.

Il calvario per chi deve usare i mezzi pubblici per spostarsi da una parte all’altra della città non è finito. Nel fine settimana chiuderà una storica fermata della metropolitana. L’annuncio è arrivato in queste ore. Ecco dove cambierà tutto e qual è la fermata della metro interessata dalla chiusura.

Chiusura per una storica fermata della metro nel fine settimana

Domenica prossima (23 marzo) Milano si vedrà pacificamente invadere da una marea di runner giunti nel capoluogo lombardo per prendere parte alla 25esima edizione della Stramilano, la corsa che si snoderà per le vie del centro cittadino lungo tre percorsi (5, 10 e mezza maratona). Gli organizzatori prevedono un successo analogo a quello della scorsa edizione, con 62 mila persone pronte ai nastri di partenza.

Diverse le strade chiuse a causa della corsa che, come detto, si svolgerà su tre percorsi distinti. in tutto verranno chiuse al traffico decine di vie di Milano. Ma non solo. Non ci saranno solo divieti e strade chiuse. Anche le fermate della metropolitana saranno coinvolte nelle tante chiusure previste per la giornata di domenica 25 marzo.

Atm, l’azienda dei trasporti milanesi, ha reso noto l’elenco delle deviazioni e modifiche per quanto riguarda i mezzi pubblici, metropolitana inclusa, nella giornata di domenica 23 marzo. In occasione della Stramilano ci saranno diversi cambiamenti anche nei servizi delle linee di superficie. Una storica fermata meneghina chiuderà.

La partenza della mezza maratona è prevista alle 8:30 da piazza Castello. Successivamente si avvieranno anche gli altri due percorsi da 10 e 5 km. Per permettere lo svolgimento della corsa e il passaggio dei partecipanti saranno chiuse 68 vie del centro di Milano. Nella giornata della Stramilano chiuderà anche la fermata della metro Duomo.

È questa la novità principale tra le chiusure della metropolitana previste per domenica 23 marzo. Dalle 7:30 in avanti in treni di M1 e M3 salteranno la fermata del Duomo. «La stazione chiude su disposizione delle autorità di pubblica sicurezza» comunica Atm. Per il cambio sarà possibile scendere Centrale, Loreto o Cadorna.

Chi vorrà raggiungere piazza Duomo potrà usare le vicine stazioni di Cordusio, San Babila, Montenapoleone o Missori. Sulla home page di Atm (atm.it) è possibile visualizzare l’elenco delle modifiche al servizio delle nostre linee di superficie previste in occasione della Stramilano di domenica 23 marzo.