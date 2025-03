Il vero pericolo in casa si nasconde in questi oggetti: sono più sporchi anche del WC

Sono questi gli oggetti più sporchi che si trovano in casa, li usiamo tutti i giorni ma rappresentano un vero pericolo per la salute.

Mantere in casa sempre il massimo dell’igiene è un aspetto assolutamente fondamentale. Un passaggio necessario non solo per eliminare tutto lo sporco che si accumula quotidianamente, ma soprattutto per evitare che questo stesso sporco, alla lunga possa portare alla formazione di germi, batteri, muffa e cattivi odori, che possono anche nuocere alla salute nostra e a quella dei nostri cari.

Proprio per questo, è importante dedicarsi ogni giorno a tutte quelle faccende necessarie che permettono di poter controllare questo fenomeno. Quindi, una casa arieggiata e in ordine, ma soprattutto ambienti ben puliti, saranno fondamentali per evitare alcun tipo di pericolo. Ma siamo davvero sicuri che basti esclusivamente questo per non correre rischi? Purtroppo, la risposta non piacere a molti, infatti, il reale pericolo si nasconde in alcuni oggetti che usiamo tutti i giorni e che sono anche più sporci del WC.

Questi oggetti sono anche più sporchi del WC: li usiamo tutti i giorni e non li puliamo mai

Ciò a cui bisogna fare realmente attenzione, non è solo la pulizia di ogni singolo ambiente, ma saranno soprattutto determinati oggetti che utilizziamo praticamente ogni giorno e che in realtà possono rappresentare un ver pericolo. Le loro superfici, infatti, diventano un vero ricettacolo di germi, batteri e sporco, che riescono anche a contaminare il resto degli oggetti presenti intorno ad essi.

Il primo oggetto in assoluto la cui superficie è incredibilmente ‘pericolosa’ è senza dubbio lo smartphone, toccandolo in ogni momento della giornata, soprattutto se siamo fuori casa e di conseguenza con le mani sporche, ha un’altissima percentuale di essere pieno di germi e batteri che possono facilmente essere trasmessi ad altri oggetti. C’è poi la spugna per piatti che rappresenta sicuramente uno dei pericoli maggiori in casa, soprattutto se non viene cambiata spesso. Sempre in cucina troviamo il lavello, secondo una stima, infatti, il 45% dei lavelli delle cucine domestiche è risultato positivo ai batteri coliformi.

Restando ancora in cucina troviamo i taglieri le cui superfici diventano terreno fertile per germi, batteri e cattivi odori. Spostiamoci di ambiente e andiamo nel bagno dove possiamo individuare asciugamani e accappatoi che possono diventare un vero pericolo per la salute, in modo particolare se non vengono sostituiti di frequente. Arriviamo infine ad un oggetto impensabile ma che tutti usiamo ogni giorno: le buste della spesa riutilizzabili, analizzandole infatti, il 99% conteneva batteri, metà conteneva batteri coliformi e l’8% conteneva Escherichia coli e sono in pochi a lavare periodicamente. Quindi, da questo momento in poi, per evitare qualsiasi tipo di pericolo, bisognerà prendere l’abitudine di concentrarsi sulla pulizia di questi oggetti.