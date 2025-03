Alex Zanardi, tifosi in fremito: spunta una Foto da pelle d’oca

Tutti pazzi per Alex Zanardi. Nonostante il trascorrere degli anni e la vita sfortunata di un campione coraggioso e determinato, la sua immagine resta ben radicata nel cuore dei fan che sperano di ricevere buone notizie sul suo conto.

L’ex Formula 1 è uno dei più grandi simboli di determinazione e coraggio nello sport mondiale. Zanardi è stato un pilota automobilistico di talento che ha conquistato i cuori degli appassionati di motorsport in tutto il mondo andando a destreggiarsi con buoni risultati in svariate categorie e discipline. Su quattro ruote il classe 1966 bolognese ha raggiunto il picco massimo con le vittorie dei titoli mondiali CART del 1997 e 1998 che lo hanno fatto entrare nella leggenda.

La sua carriera è segnata però non solo da vittorie prestigiose, ma anche da una enorme capacità di superare le difficoltà più gravi, diventando un esempio di resilienza e grande forza di volontà. La sua vita è infatti stata stravolta il 15 settembre 2001 con l’incidente che gli causò l’amputazione di entrambe le gambe.

Un autentico dramma che Zanardi ha affrontato sempre a testa alta, trovando persino il modo di reinventarsi totalmente restando agganciato al mondo dello sport, tanto da costruire una vera e propria seconda carriera.

Alex Zanardi sulla Jordan 191: la foto impazza sul web

Il paraciclismo con la handbike ha rappresentato la sua seconda vita, con successi enormi che lo hanno consacrato nell’immaginario mondiale.

Zanardi ha infatti messo a referto ben 4 medaglie d’oro e due d’argento ai giochi Paralimpici tra Londra e Rio. Un campione senza tempo che ha fatto da apripista per gli atleti paralimpici di oggi, tra iniziative a sfondo benefico e quel sorriso che lo ha sempre contraddistinto.

Oggi Zanardi è ancora impegnato in un’altra battaglia che gli ha cambiato l’esistenza a causa dell’incidente proprio in handbike del 2020 che lo ha fatto sostanzialmente sparire dalle scene pubbliche. I fan quindi non perdono occasione per ricordarlo negli più luminosi della sua doppia straordinaria carriera.

C’è infatti che su X lo ricorda ai tempi della Formula 1 sulla Jordan 191:

Alex Zanardi in his Jordan 191 Ford pic.twitter.com/VtGV03r6X0 — Champweb (@champwebdotnet) March 21, 2025

Il passaggio di Zanardi in Formula 1 ha contribuito a far conoscere il suo nome a livello planetario, seppur senza lasciare un segno indelebile dal punto di vista dei risultati. Eppure tra Jordan, Minardi, Lotus e Williams il campione bolognese ha collezionato ben 44 gp con il miglior risultato finale che risale al 1999.