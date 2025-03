“Non sarà mai dimenticato”, dolore infinito per Mike Tyson: lutto nello sport

Quando dedichi tutta la tua vita ad uno sport ottieni negli anni grande successo e ti fai sicuramente una grande nicchia di pubblico. Negli ultimi giorni il mondo dello sport ha subito un grave lutto, una notizia di un uomo che ha scritto la leggenda di uno sport e che ha portato tanti campioni a esprimere il proprio cordoglio e dispiacere, tra questi non poteva mancare Mike Tyson.

Il noto atleta ha ormai concluso la sua carriera e se ha scritto una grossa fetta di storia nel mondo della boxe il merito è anche di quest’uomo, uno sportivo dal quale Tyson ha appreso molto e comunque ha osservato tanto. Il mondo del pugilato ha pianto negli ultimi giorni per la morte di una leggenda del pugilato come George Foreman.

Il noto campione ci ha lasciati a 76 anni ed ha annunciare la sua morte è stata la famiglia con un lungo post sull’account social ufficiale dello sportivo: “Con profondo dolore annunciamo la scomparsa del nostro amato George Edward Foreman Sr, uomo che se ne è andato serenamente il 21 Marzo 2025, circondato dai suoi cari”. Questa perdita ha sconvolto il mondo dello sport e nello specifico del pugilato con tanti campioni del presente e del passato che hanno voluto salutare l’uomo. Tra questi anche Mike Tyson.

Mike Tyson e il commovente messaggio di cordoglio per salutare Foreman

Nel corso della sua carriera sono tanti gli episodi che ci permettono di ricordare George Foreman. L’uomo ha avuto una carriera divisa in due e lunghissima con il fatto che non ne voleva sapere di abbandonare il suo amato sport: Foreman ha praticato questo sport dal 1969 al 1977 e dal 1987 al 1997, ha vinto in passato il titolo di pesi massimi e molti lo ricordano per la sconfitta del 30 Ottobre 19744, nell’iconico match Rumble in the Jungle nello Zaire contro Muhammad Ali.

In quel caso l’uomo fu sconfitto ma Foreman contro Ali e in particolare quella sfida ha scritto la storia del pugilato. Tyson ha pubblicato un messaggio di cordoglio per salutare l’ex collega scrivendo: “ll suo contributo alla boxe non sarà mai dimenticato“, con in molti che hanno commentato ricordando le sue gesta.

La famiglia ha ricordato l’uomo con il seguente messaggio: “George era una persona di grande umanità, un olimpionico e due volte campione del mondo dei pesi massimi, va profondamente rispettato”, la chiosa familiare.