4 consigli per arredare al meglio una casa piccola: non spenderai nemmeno una fortuna

Sfruttare bene lo spazio in casa ha senza dubbio un ruolo fondamentale. In questo modo, infatti, non solo si otterranno più centimetri in cui sistemare le cose, ma si potranno sfruttare al massimo tutte le superfici per riuscire ad ottenere dello spazio extra e per rendere l’ambiente più grande, ma soprattutto ordinato e confortevole.

Nel momento in cui la casa in cui ci troviamo non è particolarmente spaziosa, l’arredamento e la sua disposizione avrà sicuramente un ruolo cruciale. Infatti, riempire troppo un’ambiente di oggetti e di mobili ingombranti non farò altro che ridurre ulteriormente lo spazio e creare anche una situazione opprimente, di caos e di disordine. Tuttavia, per evitare che questo accada ancora, esistono 4 consigli per arredare in modo lineare ed armonioso una casa piccola.

4 pratici consigli per arredare una casa piccola e renderla pratica e funzionale

Arredare la propria casa è sicuramente una cosa che piace a tutti e che permette di poter dare libero spazio alla fantasia. Tuttavia, non essendo del ‘mestiere’, tendiamo a commettere degli errori involontariamente e che possono cambiare decisamente l’aspetti di casa. In presenza di una casa piccola, ad esempio, esistono alcuni consigli per arredarla senza renderla troppo piena e poco pratica.

Se lo spazio non gioca a nostro favore e gli ambienti risultano essere piuttosto piccoli, ecco 4 consigli che permetteranno di arredarla in modo adeguato e di rendere tutto più spazioso:

Prediligere sempre colori chiari sia per le pareti che per gli arredi: in questo modo, infatti, si otterrà un effetto ottico più ampio e gli ambienti risulteranno grandi e luminosi; Scegliere gli arredi giusti: mobili fatti su misura e salvaspazio e che magari sono anche a scomparsa, come ad esempio i tavoli con consolle, permetteranno di avere tutto al proprio posto, senza riempire troppo gli spazi comuni; Sfruttare la luce: la luce naturale fa sicuramente la differenza, ma laddove non fosse possibile, lampada e lampadari messi nei posti giusti aiuteranno a rendere gli ambienti più grandi; Meglio evitare i tappeti: per quanto siano un perfetto tocco di design, i tappeti non fanno altro che soffocare gli ambienti particolarmente piccoli, quindi, meglio lasciar perdere.

Questi consigli potranno sembrare irrilevanti, ma vi assicuriamo che se adottati nel modo corretto faranno subito la netta differenza in casa.