Lavaggio a mano, meglio usare l’acqua fredda o l’acqua calda? La risposta non è poi così ovvia

Il lavaggio a mano del bucato è un metodo tradizionale per lavare i vestiti senza l’uso della lavatrice. Si fa, appunto, a mano, utilizzando acqua, sapone o detersivo delicato, e spesso una bacinella o il lavandino. È il procedimento ideale per capi delicati o per tessuti che potrebbero rovinarsi in lavatrice e che in questo modo verranno completamente preservati.

Optare per un lavaggio a mano quindi, risulta essere una scelta molto efficace per tutti quei capi delicati che mal sopporterebbero un lavaggio in lavatrice, dove le alte temperature e una centrifuga troppo forte, potrebbero danneggiarli per sempre. Ovviamente, affinché un lavaggio a mano possa essere realmente efficace, sarà importante eseguire determinati criteri, come la temperatura dell’acqua, il detersivo da usare e il tempo d’ammollo.

Quale temperatura deve avere l’acqua per il lavaggio a mano del bucato? Ecco la risposta esatta

Uno degli elementi cruciali per ottenere un corretto lavaggio a mano e per eliminare tutto lo sporco è proprio la scelta della temperatura dell’acqua, perché, per quanto possa essere una cosa scontata, non tutti sanno qual è quella giusta. Ed è proprio per questo che spesso si trovano a commettere un errore che può costare caro, che non solo non andrà ad eliminare lo sporco, ma potrà anche rovinare gli indumenti stessi.

Nel momento in cui si opterà per lavare il bucato a mano, la scelta della temperatura dell’acqua avrà un ruolo cruciale. Infatti, farla troppo calda o troppo fredda, potrebbe influenzare negativamente il risultato finale. Ma arrivando quindi al dunque, qual è la temperatura ideale? Ebbene, è giusto sapore che entrambe le scelte sono corrette, a patto però che si tengano presenti alcune condizioni:

Acqua calda fino ai 40° C

Ideale per:

Cotone (non colorato)

Lenzuola e asciugamani

Capi molto sporchi o unti

Pro:

Scioglie meglio il grasso e lo sporco

Aiuta a igienizzare

Contro:

Può far restringere alcuni tessuti

Può scolorire capi delicati o scuri

Acqua fredda fino a 30°C

Ideale per:

Tessuti delicati (lana, seta, pizzo)

Capi colorati o neri

Capi che rischiano di restringersi

Pro:

Più delicata sui tessuti

Evita lo scolorimento

Contro:

Meno efficace sullo sporco ostinato

Richiede più tempo per sciogliere il detersivo

Quindi, da come si è potuto capire, entrambe le temperature sono efficaci ma con i loro pro e contro. Ecco perché prima di procedere leggere l’etichetta aiuterà a capire la scelta giusta da fare.