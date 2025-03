Il Paradiso delle Signore anticipazioni: Adelaide sconvolta per il gesto di Umberto, follia Tancredi

Sempre a gonfie vele Il Paradiso delle Signore: gli ascolti volano e la Rai ha messo da tempo in cantiere la decima stagione di una serie che appare inossidabile. Uno zoccolo duro di spettatori non si perde nemmeno un appuntamento con il period drama in onda da lunedì a venerdì nel daytime di Rai 1. I dati Auditel parlano chiaro.

Gli episodi tramessi venerdì 21 marzo hanno catturato le attenzioni di 1 milione e 828 mila spettatori. Superato di slancio il 20% di share (21,6% per l’esattezza). Insomma: il successo di pubblico continua ad arridere a uno sceneggiato che mescola sapientemente competizione sociale, love story, buoni sentimenti e un pizzico di operazione nostalgia nei confronti un’Italia meno imbruttita di quella attuale.

Negli ultimi tempi i fan si sono molto preoccupati per le sorti di Adelaide. La contessa è praticamente scomparsa dai radar in quel di Londra, dove era volata ufficialmente per impegni filantropici, in realtà per curare una seria malattia al cuore diagnosticata da un luminare amico di Umberto, il commendatore che insieme al nipote Tancredi sarà uno dei protagonisti dei prossimi episodi.

Il Paradiso 9, spoiler: Umberto sconvolge Adelaide, Tancredi senza freni

Sono ricche di soprese e colpi di scena le anticipazioni degli episodi de Il Paradiso delle Signore in onda questa settimana, da lunedì 24 a venerdì 28 marzo. Nelle prossime puntate, dopo la pubblicazione dell’appello di Odile sul giornale, Adelaide farà finalmente rientro a Milano. Ma le cose non saranno così facili come ci si sarebbe attesi.

Odile, preoccupata per la madre, cercherà un modo per rintracciarla. Penserà così di far pubblicare un appello sul giornale del cugino Tancredi per convincerla a tornare a casa. Marcello supporterà la sua idee e Rosa scriverà l’articolo. Umberto verrà colpito dall’abilità della giovane, che riuscirà a rivolgersi ad Adelaide senza menzionarla mai direttamente.

Adelaide alla fine tornerà a Milano, accolta a braccia aperte da Marcello che accantonerà il bacio con Rosa al pensiero di poter rivedere la compagna. Ma i guai di salute per la contessa non sono finiti. Adelaide non è guarita e sarà costretta a rivelare alla sua famiglia la verità sul suo stato di salute. Si farà poi visitare da Enrico e dopo la diagnosi sarà il momento di prendere un’importante decisione.

Nel frattempo Tancredi, spalleggiato dalla solita Giulia, intensificherà il suo folle piano di spionaggio ai danni dei rivali del Paradiso e farà un’ulteriore richiesta a Rita, la “talpa” che è riuscito a infiltrare nel grande magazzino di Vittorio Conti. Per Adelaide si parlerà di un intervento chirurgico. Umberto manifesterà la sua contrarietà all’operazione e la contessa, indecisa, chiederà chiarimenti al dottor Brancaccio.