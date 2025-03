La Promessa anticipazioni: richiesta assurda di Alonso a Maria Antonia, sgomento al cimitero

Non si fermano gli appuntamenti quotidiani con la telenovela spagnola La Promessa, trasmessa ogni giorno su Rete 4 dalle 19:35 e disponibile su Mediaset Infinity in streaming. La soap, premiata nel 2024 come miglior telenovela agli International Emmy Awards, ruota intorno alla vita dei nobili proprietari e dei domestici di una villa nei paraggi di Cordoba.

Gli appassionati non vedono l’ora di scoprire cosa succederà nei prossimi episodi della serie che nella giornata di sabato 22 marzo ha raccolto 800.000 telespettatori (share 4,61%) nel preserale di Rete 4. Prima di sapere cosa ci attende negli episodi di questa settimana, fino al 29 marzo, cerchiamo di capire dove eravamo rimasti con la trama.

Curro e Manuel sono finalmente tornati dalla guerra, accolti con gioia da tutti ad eccezione di Cruz. Nell’hangar Manuel scopre Catalina, reduce da una notte d’amore con Adriano. Momento difficile in manicomio per Martina per via delle terribili cure a cui è sottoposta. In una delle prossime puntate, rivelano le anticipazioni, Alonso farà una richiesta assurda a Maria Antonia.

Anticipazioni La Promessa: l’assurda richiesta di Alonso a Maria Antonia

Stando alle anticipazioni delle prossime puntate de La Promessa, Lorenzo farà delle strane insinuazioni con Alonso a riguardo di Maria Antonia. Il marchese chiederà alla donna se abbia raccontato a Lorenzo quanto accaduto tra di loro. Alonso le chiederà addirittura di lasciare la Promessa. Nel frattempo Margarita deciderà di inviare a una merenda alcune amiche.

Agli inviti penserà Santos. Manuel invece chiederà di farsi preparare una stanza per lavorare, dato che l’hangar è occupato. Maria Antonia riuscirà a celare il proprio interesse per Antonio. Ma il suo fastidio per il riavvicinamento tra l’uomo e Cruz si paleserà in maniera evidente. Catalina porrà a Manuel una condizione per partecipare alla sua cena di bentornato.

La donna prenderà parte alla cena solo a condizione di portare con sé Adriano. In manicomio Martina cercherà di mantenere buoni rapporti con Juana assecondandone la follia. Santos dirà a Ricardo di aver spedito gli inviti per la merenda di Margarita, ma anche che con Vera è finita: i due sono rimasti amici. Virtudes perderà il lavoro di perpetua dopo il furto del calice.

Rómulo informerà il marchese della profanazione della tomba di Pia. Intanto la donna sarà nella grotta insieme a Jana e Maria. Aiutato da Manuel, Curro andrà a prelevare Martina in manicomio. Pochi minuti dopo però scatterà l’allarme. Margarita non si capaciterà del fatto che la duchessa de Carill sia finita nella sua merenda, visto che non risultava nella lista degli invitati. Parlando con don Ricardo, Salvador sospetterà che sia stata opera di Petra.