Alt, il vero pericolo in casa si nasconde proprio qui: per evitare rischi ecco come e quando lavarli

In casa sono tantissimi gli oggetti che con il passare del tempo si andranno ad accumulare. Alcuni torneranno sicuramente utili, altri invece saranno semplici elementi decorativi, lasciati lì a prendere sporco e polvere. Ecco perché il più delle volte, si consiglia di avere una casa minimal, con pochi oggetti ma che permetteranno di donare il giusto tocco di stile ai vari ambienti.

Uno dei motivi principali per cui sarebbe sempre preferibili evitare di accumulare oggetti e suppellettili in casa, è propri il fatto che il più delle volte non si puliscono in modo adeguato. Infatti, molto spesso, un po’ per la noia, un po’ per la mancanza di tempo, si lasciano esattamente lì dove sono anche per settimane intere, facendoli diventare un vero ricettacolo di sporco, germi e batteri.

Attenzione a questo oggetto in casa, rappresenta un vero pericolo per la salute

Fra i tantissimi oggetti che abbiamo in casa e che spesso trascuriamo di pulire, uno rappresenta un vero pericolo per la salute nostra e per quella dei nostri cari. Si tratta di un complemento d’arredo che si può trovare in tutti gli ambienti e che, se non pulito in modo adeguato finisce per diventare un serio rischio. Ma a cosa ci riferiamo nello specifico? L’oggetto in questione è il classico tappeto da interno.

I tappeti sono dei complementi d’arredo che permettono di creare ambienti caldi, accoglienti e ordinati. Sono quel tocco necessario, affinché si possa dare quel tocco personale ad ogni camera. Tuttavia, non sempre viene eseguita la giusta pulizia ai tappeti e il più delle volte diventeranno un vero ricettacolo di sporco. Per non parlare poi se si ha la pessima abitudine di camminare in casa con le scarpe, in questo caso la situazione peggiora notevolmente.

Cosa fare allora per evitare rischi? La prima cosa da fare è ovviamente modificare le abitudini errate e prendere l’abitudine di togliere le scarpe non appena si entra in casa. Altra cosa importante è eseguire periodicamente una pulizia dei tappeti. Passare l’aspirapolvere tutti i giorni, ad esempio, aiuterà ad evitare che la polvere e lo sporco si accumulino. Se entrano in lavatrice, 1-2 volte al mese dovranno essere lavati. In caso contrario, si potrà riempire la superficie del tappeto con del bicarbonato e lasciarlo agire per qualche ora, dopodiché si andrà ad aspirare. In questo modo, anche senza lavaggio, i tappeti risulteranno puliti ed igienizzati.