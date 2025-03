No, l’aceto è cosa vecchia e non serve più per pulire il forno: ora uso questa pasta pulente e la differenza è palese

Come pulire in modo adeguato il forno senza dover per forza usare l'aceto: con questo trucco torna a splendere in pochi minuti.

Il forno è uno degli elettrodomestici più utilizzati in casa. Grazie alle sue funzioni, infatti, ci permette di ottenere tantissime pietanze cotte in modo uniforme. A partire dagli antipasti, fino ad arrivare al dolce, sono molteplici le ricette che prevedono proprio l’impiego del forno come metodo di cottura finale.

Ovviamente, affinché il forno possa essere sempre tenuto in perfetto stato, ma soprattutto possa svolgere al meglio le sue funzioni, sarà necessario che sia sempre tenuto in ottimo stato e perfettamente pulito. In questo modo, infatti, non solo si andrà a rimuovere tutto lo sporco incrostato, ma si andrà anche a prevenire la formazione di germi, batteri e anche eventuali cattivi odori, impedendo così di creare un ambiente poco sano e sicuro.

Come pulire il forno in modo accurato ma senza usare l’aceto

Anche se in commercio esistono tantissimi prodotti studiati proprio per la pulizia del forno, oltre ad essere spesso molto aggressivi, lasciano anche quel forte odore di chimico, che permane anche per giorni interi. Ecco perché optare per i classici rimedi naturali risulta essere sicuramente la scelta più saggia. Così facendo, si pulisce il forno, preservando ambiente e salute.

Quando si parla di pulizie con prodotti naturali, in genere l’aceto è uno di quelli che più viene utilizzato. Infatti, le sue caratteristiche lo rendono perfetto per sgrassare e neutralizzare i cattivi odori. Oggi però, lo andremo a mettere nuovamente in dispensa perché quello che andremo ad usare per pulire il forno sarà un composto pulente fatto con bicarbonato e sapone per piatti. Il procedimento è semplicissimo, basterò mescolare 4 cucchiai di bicarbonato e 2 cucchiai di sapone per piatti.

Nel momento in cui si otterrà un composto pastoso, si andrà direttamente ad applicare sulla zona da pulire. Si prenderò quindi una spugnetta e dal lato non abrasivo si andrà a strofinare sullo sporco. Basteranno davvero pochi minuti e anche le macchie più ostinate andranno immediatamente via. Una volta pulito tutto il forno, si potrà quindi risciacquare ed asciugare e si noterà subito l’immediata differenza. Un rimedio naturale piuttosto efficace, che risolverà un fastidioso problema.

Ma non è ancora tutto, perché questo stesso trucco potrà essere usato anche per pulire il piano cottura, il lavello e le piastrelle della cucina. Insomma, ovunque ci sia del grasso da rimuovere questo composto potrà essere utilizzato.