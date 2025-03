Re Carlo, William e Kate non lo fanno mai, decisione assurda: un ex bodyguard vuota il sacco!

I Royals non fanno mai questa cosa. Molti si chiedono il perché di una simile decisione. Le rivelazioni di un ex bodyguard fanno chiarezza.

In molti lo hanno notato. I Royals hanno una strana abitudine. Evitano di fare una cosa in particolare, specialmente quando sono impegnati in occasioni pubbliche e di una certa importanza. Il dettaglio non è sfuggito agli osservatori più attenti – del resto chi più della famiglia reale britannica ha stuoli di curiosi con gli occhi puntati addosso?

In tanti si chiedono perché Re Carlo, William e Kate si comportino in questa maniera. D’accordo: i reali inglesi ci hanno abituati a stranezze di ogni genere e non si può pretendere che viaggino all’altezza dei comuni mortali. Ma in questo caso è diverso: si tratta anche di sicurezza. La decisione ha sorpreso tutti e adesso un ex bodyguard ha vuotato il sacco.

C’è una cosa che Carlo, William e Kate non fanno mai: la rivelazione dell’ex bodyguard

Più di uno si è accorto che i Royals non si allacciano le cinture di sicurezza. Nelle occasioni ufficiali non lo fanno mai, sia che si trovino al posto di guida, nei sedili anteriori o in quelli posteriori. Niente cinture Ci si chiede se questa “allergia” sia un prodotto della disattenzione, della negilgenza o di qualche strana etichetta (noblesse oblige, si sa).

Del resto i vigili non si sognano nemmeno di intervenire. Certo: farebbe il giro del mondo un vigile impegnato a multare William o Kate per non aver allacciato la cintura di sicurezza (una legge del 1686 impedisce invece di multare il re o di trascinarlo in tribunale) . Ma al di là del rispetto del codice della strada c’è anche un problema di sicurezza personale. Perché i Reali d’Inghilterra non allacciano mai la cintura?

Come è facile intuire il fatto di viaggiare senza senza seatbelt, la cintura di sicurezza, ha poco o nulla a che vedere con il fatto di essere esentati dalle norme che valgono per tutti i cittadini. A fare chiarezza su questa bizzarra abitudine della casa reale è stato Michael Chandler, ex bodyguard di Buckingham Palace. Diciamo subito che non i Royals non omettono di allacciare le cinture per negligenza.

«Dietro la decisione di non allacciarsele c’è un motivo più che valido», spiega Chandler. Solitamente se il viaggio è lungo e rapido, per le strade di Londra o in autostrada, anche i Reali inglesi allacciano le cinture come tutti. Ma quando i rischi esterni sono piuttosto elevati entrano in gioco altre considerazioni che sconsigliano di tenere la cintura allacciata.

In caso di attentato, ad esempio, il membro della casa reale deve poter uscire il più velocemente possibile dall’auto. La presenza della cintura di sicurezza potrebbe costituire un impedimento fatale in momenti in cui pochi istanti possono fare la differenza tra la vita e la morte e occorre muoversi con rapidità estrema.

Insomma: anche la cintura di sicurezza rientra a pieno titolo nei dettagli pianificati con cura prima di qualsiasi viaggio che vede coinvolto un Royal. Non mancano poi anche motivazioni estetiche dietro alla scelta di non allacciare la cintura. «La cintura potrebbe sgualcire una camicia», aggiunge l’ex bodyguard della casa reale.