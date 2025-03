Guardavo quel silicone della doccia annerito e non sapevo cosa fare: la mia vicina mi ha svelato il suo trucco, ora è come nuovo

Il rimedio fai da te per risolvere definitivamente il problema del silicone annerito: con ingredienti naturali torna subito bianchissimo.

La doccia è uno degli elementi del bagno a cui bisogna prestare la massima attenzione durante la fase della pulizia. Al suo interno, infatti, anche se in apparenza potrà non sembrare così, si tende a formare una gran quantità di sporco, di germi e batteri. Inoltre, essendo un ambiente particolarmente umido, non mancherà la possibilità che si formi anche la muffa, rendendola così potenzialmente pericolosa.

Uno degli effetti negativi dell’accumulo di sporco all’interno della doccia, è quello di ritrovarsi macchie di muffa che vanno ad attaccare anche il silicone della doccia, facendolo diventare nero, brutto da vedere e soprattutto poco igienico. Un fenomeno, purtroppo, molto comune e che il più delle volte spinge a cambiare completamente tutto il silicone presente sia dentro che fuori alla doccia.

Silicone della doccia annerito: in poche mosse torna come nuovo

Il silicone annerito della doccia è davvero un imprevisto che si verifica molto spesso, soprattutto se involontariamente si tende a trascurare la sua pulizia. Il colore cambierà lentamente e da bianco diventerà nero, donando quindi un senso di sporco e trascuratezza. Fortunatamente, prima di correre a misure drastiche, esiste un efficace rimedio naturale che permetterà di farlo tornare bianchissimo.

Se il silicone della doccia si è ormai annerito, prima di decidere di cambiarlo definitivamente, meglio provare questo efficace rimedio naturale. Basterà davvero poco per notare subito la differenza. Per metterlo in pratica servirà:

1/4 di acqua tiepida

3/4 di aceto bianco

2 cucchiai di bicarbonato di sodio

Il procedimento è velocissimo, infatti, basterà semplicemente prendere un flacone spray e mettere al suo interno tutti gli ingredienti. A questo punto chiudere e agitare per qualche istante. Vaporizzare la miscela ottenuta sul silicone annerito e lasciare agire per 30 minuti. Passato questo tempo, prendere uno spazzolino e strofinare. Infine, risciacquare e asciugare. In questo modo lo sporco sarà completamente sparito e il silicone sarà di nuovo bianchissimo.

Per rendere questa operazione più efficace, vi consigliamo di ripeterla almeno una volta al mese. Nel frattempo però, sarà importante che la doccia venga sempre mantenuta ben pulita, ma soprattutto dovrà essere asciugata ogni volta che si è smessa di usarla. In questo modo, l’acqua non si andrà ad accumulare e si eviterà la formazione della muffa.