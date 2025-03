Allarme per un prodotto che abbiamo tutti a casa, provoca infezioni molto rare: liberatevene!

Casa, dolce casa. Sì, ma fino a un certo punto. Tutti coltiviamo in cuor nostro questa idea un po’ romantica della nostra magione come rifugio da un mondo pericoloso (oltre che senza cuore) che, neanche a dirlo, si arresterebbe all’uscio di casa. Le cose naturalmente non stanno affatto così. Per parafrasare Thomas Merton, nessuna casa è un’isola.

In altre parole, le nostre abitazioni non sono luoghi sospesi nello spazio e nel tempo, isolati dalle vicende del mondo di fuori. Non tanto – e non solo – perché gli incidenti domestici sono tutt’altro che rari, esattamente come accade una volta messo piede fuori dalla porta di casa. Il punto è che la nostra abitazione è piena di oggetti portati dall’esterno.

Uno di questi prodotti di recente ha causato un grande allarme per via del pericolo delle infezioni che potrebbe provocare, potenzialmente letali. Si tratta di un prodotto che tutti potremmo avere in casa. Sarà bene controllare per non rischiare guai grossi con la salute. Ecco di cosa si tratta.

Allerta per questo prodotto di uso comune: pericolo di infezioni molto rare

Un famoso shampoo è stato ritirato con grande urgenza. Al suo interno sono stati trovati batteri potenzialmente letali, che possono uccidere fino a un paziente su dieci. L’allarme è scattato per un lotto di shampoo commercializzato dalla nota azienda tedesca Henkel. Il lotto è stato ritirato dal mercato una volta riscontrata la positività a un pericoloso batterio.

Il batterio individuato dalle autorità sanitarie è il Klebsiella oxytoca. In determinate condizioni, questo batterio rischia di proliferare e diventare patogeno provocando infezioni a carico di pelle, gola e tratto gastrointestinale. Nei casi più gravi può provocare polmoniti e empiema pleurico (accumulo di pus nella cavità pleurica). Chi corre più rischi sono i pazienti diabetici.

Si stima che il batterio Klebsiella oxytoca possa uccidere dal 10 al 20% delle persone colpite, in caso di emigrazione dall’intestino a altre zone dell’organismo. Si tratta di un’infezione molto rara e in gran parte dei pazienti curabile con cura antibiotica. I rischi maggiori sono per gli anziani e le persone immunodepresse, con un sistema immunitario compromesso.

La FDA ha ritirato il lotto di shampoo commercializzato con il brand Tec Italy per capelli secchi e danneggiati. Il codice del lotto è 1G27542266, con data di scadenza 27 maggio 2027. Si tratta di un prodotto professionale che si trova soprattutto nei centri di bellezza (ma è venduto anche online e nei negozi a marchio Walmart). L’invito è quello di controllare se a casa abbiamo in casa flaconi di shampoo marca Tec Italy – e ovviamente di non usarli.