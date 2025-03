Thiago Motta in rossonero, panchina eccellente per l’ex Juve

La fine di un’era mai del tutto sbocciata è già arrivata. Thiago Motta, alla luce di risultati troppo altalenanti, non è riuscito a concludere per intero la sua stagione d’esordio sulla panchina della Juventus.

Tanta la delusione intorno all’ambiente bianconero per un progetto tecnico che avrebbe dovuto riportare la società piemontese ai vertici del campionato abbinando proposta di gioco e risultati. Le debacle nelle coppe e le difficoltà in campionato hanno però rimesso tutto in discussione con la Juventus che ha preferito optare per l’esonero dell’allenatore italo-brasiliano a margine della sosta, per affidarsi ad un ex come Igor Tudor, alla prima esperienza juventina da tecnico della prima squadra.

Si è trattato di una scelta forte da parte della Juve, che torna sui suoi passi e chiude anzitempo quello che doveva essere un progetto quantomeno sul medio periodo. A tal proposito Fabio Caressa, giornalista di ‘Sky Sport’, ha commentato sui propri canali social l’esonero di Motta sottolineando: “Questo licenziamento non è stato solamente un avvicendamento tecnico, ma il crollo di un’ideologia“.

Tutto da ricostruire per la Juventus, con Caressa che ha puntato fortemente il dito sull’ex allenatore: “Motta ha avuto un atteggiamento estremamente presuntuoso e ideologico, ha cercato di cambiare la storia”.

Calciomercato, Thiago Motta e la prossima avventura: dopo la Juve idea rossonera

Missione fallita quindi alla Juve per Thiago Motta che dovrà dunque riflettere sugli errori commessi in quel di Torino, cercando poi di ricostruire la propria carriera altrove.

Il nome dell’ex tecnico del Bologna potrebbe quindi tornare in auge già nei prossimi mesi, qualora si presentasse una chance interessante da andare a sfruttare. In questo senso in Francia potrebbe esserci una realtà attraverso la quale potrebbe andare a rilanciarsi in un contesto giovane e stimolante.

Il riferimento è al Nizza, società rossonera, che è attualmente al quarto posto in Ligue 1 e punta dritto alla qualificazione alla prossima Champions League. Si tratta di un ambiente in ascesa nel quale con anche meno pressioni lo stesso Motta potrebbe esprimersi in maniera differente, lavorando su un’idea di calcio che nel corso della sua avventura a Bologna aveva incantato, offrendo il giusto compromesso tra risultati importanti ed un’identità in campo moderna e ben definita.

In caso di qualificazione Champions il Nizza potrebbe dunque anche pensa a Thiago Motta per intavolare un progetto tecnico-tattico differente provando ad alzare l’asticella.