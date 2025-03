Verstappen, subito un colpo di scena nel Mondiale di F1: “Addio alla Red Bull”

Il campione del mondo Max Verstappen ha iniziato la stagione 2025 con tanti alti e bassi. O meglio il suo lavoro è stato buono, ‘Super Max’ non ha fatto male ma allo stesso tempo non è mai stato vicino alla vittoria e in questa prima fase di stagione si ha la sensazione che la Red Bull non potrà competere per la vittoria. E appare piuttosto improbabile.

E insomma Verstappen lotta ma al momento la sua vettura sembra sulla carta inferiore a Mercedes, Ferrari e specialmente McLaren, dominatrice di questa prima parte di stagione. Lo dimostra in parte anche la situazione relativa al suo compagno di squadra Lawson, mai competitivo in realtà. Eppure ci si chiede il motivo dell’atteggiamento di Verstappen, piuttosto remissivo e per alcuni quasi ‘menefreghista’.

In molti hanno detto la propria su questa situazione, c’è chi pensa che Verstappen sia ormai saturo di vittorie e non gli interessa cosi tanto vincere e chi invece ha un’opinione totalmente diversa e che addirittura – se confermata – avrebbe del clamoroso. Verstappen via dalla Red Bull, se ne era parlato molto negli ultimi mesi ed ora anche un ex pilota è intervenuto sulla vicenda. Il possibile addio di Max – e ne ha parlato anche Helmut Marko – non è cosi utopico in chiave futura.

Addio Verstappen, la spiegazione fa tremare i fan

Il dominio McLaren in Cina è stato impressionante, la Ferrari ha vinto la sprint mentre Verstappen non è mai apparso in grado di lottare non solo per la vittoria ma anche per il podio. In qualifica l’olandese è in grado di cacciare grandi tempi ma per il resto poi diventa davvero durissima. L’ex pilota Robert Doornbos ha parlato al programma televisivo Formula 1 Cafè, ecco le sue parole:

“Alla luce della situazione Verstappen mi sembra fin troppo rilassato. Penso che segretamente Max abbia già detto addio alla Red Bull”, ma nonostante ciò piovono smentite con Jos che è intervenuto via social per smentire qualsiasi illazione. In molti pensano che Verstappen possa approdare nel 2026 alla Mercedes, nonostante il contratto del pilota con la Red Bull sia sulla carta fino al 2028.

E a dire il vero quello che preoccupa in casa Red Bull è la presunta clausola riguardo alla competitività con Verstappen che potrebbe salutare in caso di risultati della scuderia non consoni al suo valore. Vedremo ma questo silenzio e questa situazione preoccupa particolarmente.