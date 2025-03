Con il ‘metodo del palloncino’ ho risolto il problema del calcare sui rubinetti: ora sì che brillano

Uno dei problemi più comuni con cui combattere in casa è proprio la presenza del calcare. Un imprevisto non da poco, soprattutto quando i suoi depositi iniziano a diventare un serio problema, creando anche dei danno non indifferenti. I segni lasciati dalla sul passaggio saranno ben visibili e il più delle volte oltre ai classici sedimenti si troveranno anche delle incrostazioni simili a delle macchie che non andranno via con i classici prodotti per le pulizie.

La situazione poi peggiora ancora di più, se in casa si ha la sfortuna di avere un’acqua particolarmente calcarea. In questo caso, infatti, macchie e incrostazioni saranno ancora più frequenti e costringeranno ad intervenire anche quotidianamente, per riuscire poi ad evitare quei terribili aloni che sembrano non voler andare via con alcun prodotto che abbiamo in casa.

Come dire addio al calcare sui rubinetti con il metodo del palloncino

Oltre ad alcuni tipi di elettrodomestici, come ad esempio la lavatrice e la lavastoviglie, che patiscono maggiormente la presenza del calcare, anche i rubinetti di bagno e cucina hanno la peggio. In questo specifico caso, infatti, il calcare non si andrà a formare soltanto nei filtri, ma andrà a depositarsi anche sull’esterno dei rubinetti, lasciandoli pieni di aloni, macchi e incrostazioni. Fortunatamente, esiste un metodo del tutto geniale, che permetterà di eliminare lo sporco e di far tornare brillanti i rubinetti.

Anche se in commercio esistono tantissimi prodotti per rimuovere il calcare, sappiamo benissimo di quanto questi siano particolarmente aggressivi e in alcuni casi anche poco efficaci. Ebbene, per risolvere definitivamente il problema del calcare sui rubinetti basterà provare il metodo del palloncino. Un semplicissimo rimedio fai da te che farà brillare anche il rubinetto più rovinato.

Il procedimento è davvero semplicissimo, basterà prendere un palloncino (ovviamente sgonfio) e del classico aceto. Quest’ultimo, grazie alle sue incredibili proprietà risulta essere un ottimo anticalcare del tutto naturale. Basterà quindi prendere il palloncino e versare al suo interno mezzo bicchiere di aceto. A questo punto non resta che allargare il palloncino e ‘vestire’ interamente il rubinetto. Lasciare agire per circa una mezz’oretta, dopodiché rimuovere il tutto, strofinare leggermente con una spugnetta morbida, risciacquare ed asciugare. Ed ecco i rubinetti saranno come nuovi, belli puliti, lucidi e brillanti.