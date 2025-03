Il Paradiso delle Signore anticipazioni: dramma Adelaide, nuova fuga da Milano

Tutti in ansia per le condizioni di Adelaide nelle prossime puntate del Paradiso 9. Assisteremo anche a una precipitosa fuga da Milano.

Intrighi, scandali, passioni. E anche una corposa dose di buoni sentimenti. Se uniamo questi ingredienti a trame avvincenti, personaggi credibili e a un cast di attori di primo livello abbiamo la ricetta de Il Paradiso delle Signore. Il period drama di Rai 1 ha fatto appassionare milioni di spettatori e reso delle celebrità i protagonisti della serie.

Anche la nona stagione del Paradiso è stata un successo. La soap con Vanessa Gravina e Roberto Farnesi viaggia regolarmente intorno al 20% di share e non di rado supera pure questa soglia. Come è accaduto martedì scorso (25 marzo) quando la serie in onda nel daytime di Rai 1 ha raggiunto 1 milione e 791 mila affezionati e il 20.9% di share.

Mai come in questa stagione la contessa di Sant’Erasmo è stata al centro delle trame del Paradiso. Adelaide sta facendo preoccupare tutti a causa delle sue precarie condizioni di salute, a lungo celate ai suoi stessi familiari (ad eccezione di Umberto) e perfino a Marcello. Stando alle anticipazioni, i problemi per lei non sono finiti. E ci sarà anche una nuova fuga da Milano.

Il Paradiso 9 spoiler: è ancora dramma per Adelaide, altra fuga da Milano

Ancora Adelaide, sempre Adelaide, di nuovo Adelaide protagonista delle anticipazioni del Paradiso delle Signore. Le puntate in onda dal 31 marzo al 4 aprile 2025 riserveranno nuove sorprese e colpi di scena al pubblico de Il Paradiso delle Signore. Adelaide è tornata finalmente da Londra dopo l’appello di Odile sul giornale. Ma i suoi problemi di salute sono tutt’altro che risolti.

Il dottor Brancaccio è stato chiaro con lei: la contessa dovrà sottoporsi a una delicata operazione al cuore. Adelaide prenderà una decisione definitiva. Ma Umberto non sarà d’accordo e chiederà alle nipoti Odile e Marta di aiutarlo a far cambiare idea alla cognata (oltre che ex). Nel frattempo anche Rosa si troverà davanti a un dilemma.

La Venere che sogna di fare del giornalismo una professione dovrà scegliere tra le richieste di Roberto e l’allettante offerta di Tancredi. Nel frattempo si trasferirà a casa di Irene e Delia. Marcello non la prenderà bene e pur sentendo la mancanza di Rosa cercherà di mostrarsi distaccato nei suoi confronti.

Nelle prossime puntate Lea tornerà improvvisamente a Milano con una cattiva notizia per Enrico. La cognata informerà Enrico di avere ricevuto delle minacce da una persona misteriosa e di essere stata costretta a nascondere Anita. Marta sarà angosciata dalla notizia e si confiderà con Umberto. Il commendatore, che non si fida di Lea, inizierà a tenerla d’occhio per capire se è sincera.

Enrico sarà chiamato a prendere una drastica decisione per il bene della figlia. Il medico deciderà così di lasciare Marta e partire per l’America insieme alla bambina e a Lea. Ma appena prima della partenza da Milano Adelaide accuserà un altro malore. Enrico sarà così costretto a correre a Villa Guarnieri. L’unica soluzione per lei sarà un’operazione d’urgenza.