Ansia Jacobs, altro guaio dopo l’infortunio: tifosi col fiato sospeso

Il prossimo futuro di Marcell Jacobs resta avvolto nel mistero. Il corridore classe 1994 avrebbe dovuto fare il proprio esordio a Miami lo scorso 22 marzo per la stagione outdoor, ma le cose non sono andate per il verso giusto.

L’ex campione olimpico ha infatti incassato un infortunio durante l’ultima fase di preparazione che gli ha quindi condizionato questo periodo, dovendo rinunciare a scendere in pista. L’atleta azzurro, che si sta allenando a Miami, ha infatti riportato “una lesione muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra“, come ha spiegato il medico della Fidal, Dino Petrucci.

Scatta quindi il campanello d’allarme su Marcell Jacobs per una situazione che è ben più seria del previsto. Saltato l’esordio nelle gare 4×100 e 200, ora l’atleta azzurro dovrà rimettersi nuovamente in piedi e riassorbire il problema. L’oro olimpico di Tokyo ha già avviato il percorso terapeutico, con la prognosi che però resta incerta. Una vicenda tanto delicata da mettere anche a rischio i World Athletics Relays del 10 maggio a Guangzhou, oltre alle tappe della Diamond League di fine aprile e inizio maggio.

Guai in vista per Marcell Jacobs: “Problemi familiari”

Il nativo di El Paso ha guadagnato fama internazionale per aver vinto soprattutto la medaglia d’oro nei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo 2020, diventando il primo italiano a conquistare tale riconoscimento nella storia dell’atletica. Un traguardo immenso che però non è riuscito a replicare a Parigi la scorsa estate, finendo fuori dal podio.

Da quella delusione Jacobs ha quindi provato a ripartire, lavorando sul suo rientro in forma. Eppure gli ostacoli non mancano, con la sua situazione fisica che ora torna a preoccupare i fan che non hanno mai smesso di sostenerlo, anche a margine del suo percorso negli Stati Uniti.

Intanto però dal punto di vista delle cure per l’ultimo infortunio, Jacobs potrebbe decidere di lavorarci a Roma, invece che in Florida. Sulla questione lo stesso Petrucci, medico della Fidal, si è espresso in modo piuttosto chiaro: “Io ho visto la risonanza alla quale Jacobs si é sottoposto a Miami. Stiamo valutando il rientro a Roma per proseguire qui le cure – ha aggiunto – Quando? Prima deve risolvere dei problemi familiari”.

Non è quindi ancora pronto a fare questo passo il campione olimpico di Tokyo che prima di tutto dovrà risolvere le questioni extra pista per poter riprendere la miglior condizione possibile.