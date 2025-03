6 consigli per cambiare aspetto ad un bagno vecchio senza stravolgerlo completamente: sarà come nuovo

I consigli da seguire se si vuole cambiare aspetto ad un bagno vecchio senza dover per forza fare dei lavori importanti: sembrerà come nuovo.

Il bagno è sicuramente uno degli ambienti più vissuti in casa e per tale motivo, tende ad avere un’usura maggiore rispetto agli altri. Non solo una quantità impressionante di sporco, ma soprattutto un ‘invecchiare’ degli elementi che lo compongono, che porteranno poi ad ottenere un aspetto anche trasandato e poco gradevole dal punto di vista estetico.

L’usura nel bagno si può vedere in tantissime cose, delle piastrelle che magari non sono più alla moda e che presentano anche dei danni, dei sanitari non proprio bianchissimi e magari una doccia che perde acqua da tutte le parti (nel vero senso della parola). In questo caso, la ristrutturazione sarebbe ovviamente la prima idea che verrebbe in mente, ma in realtà esistono 6 piccoli accorgimenti da adottare per cambiare completamente aspetto al bagno.

6 consigli per cambiare aspetto ad un bagno vecchio senza stravolgerlo del tutto

Avere una ristrutturazione in casa, indipendentemente da qualche ambiente sia, non è di certo una cosa piacevole, soprattutto se non di avrà la possibilità di andare altrove e quindi si dovrà vivere nel pieno caos dei lavori. Fortunatamente però, prima di arrivare a questo, gli interiori designer consigliano 6 trucchi per cambiare aspetto ad un bagno vecchio. Si tratta di piccolo accorgimenti, che però faranno subito la netta differenza.

Ma quali sono, quindi, questi semplici consigli da provare? Scopriamoli nel dettaglio:

Piastrelle: spesso sono gli elementi che maggiormente riescono a cambiare completamente aspetto al bagno, se quindi ne abbiamo di vecchie, invece di sostituirle, operazione che richiederebbe tempo e danaro, si potranno semplicemente dipingere oppure decorarle con elementi adesivi; Cambiare arredamento: i mobili sospesi sono quelli che attualmente vanno per la maggiore. Non solo belli esteticamente, ma soprattutto pratici, funzionali e semplici da pulire; Cambiare i sanitari: anche cambiare semplicemente il wc, il bidet e anche il lavandino, permetterà di ottenere un nuovo look. Anche in questo caso i modelli sospesi risultano essere la carta vincente; Specchi: avere uno specchio in bagno non è solo questione di comodità ma è anche una scelta strategica. Posizionandolo nel punto giusto, aiuta ad aumentare visivamente gli spazi e a donare più luce al bagno; Sostituire la vasca: la doccia ormai è la scelta pratica da mettere in bagno. Una soluzione salvaspazio e che permetterà di ottenere un bagno decisamente più pratico; Decorare il bagno: che siano piante, piccoli elementi decorativi, aiuteranno a rendere il bagno più elegante.

Basteranno questi piccoli accorgimenti e il bagno sarà immediatamente rimodernato. Non s dovrà spendere molto e si potrà godere di uno spazio nuovo e funzionale.