Lacrime agli occhi per Antonella Clerici, un vuoto incolmabile: “Sei nel cuore di tutti”

Momento di grande commozione per Antonella Clerici. La presentatrice si è lasciata andare a un ricordo struggente.

Sarà bene ribadirlo: le cosiddette “luci della ribalta” del mondo dello spettacolo non regalano solo gioie e successi. I personaggi televisivi, come tutti i comuni mortali, devono fare i conti con la dura legge della livella, per dirla con Totò. Come sempre colpisce nel segno l’acuto Flaiano nel ricordarci che «aumentano gli anni e diminuiscono le probabilità di diventare immortali».

Il vuoto lasciato dalla perdita di una persona cara non fa sconti: nulla è più democratico del dolore, che non guarda in faccia a nessuno e colpisce tutti con la medesima intensità. Ci sono però persone che lasciano dietro di sé un segno particolare, una scia luminosa che suscita l’affetto del pubblico anche a distanza di anni.

Lo sa bene Antonella Clerici che di recente ha ricordato con grande sofferenza il vuoto incolmabile lasciato da una persona rimasta nel cuore di tutti gli spettatori del piccolo schermo per la bontà davvero “contagiosa” e l’umanità che hanno sempre contraddistinto la sua presenza. Dalla presentatrice è giunto un commovente ricordo attraverso i social.

Il ricordo commovente di Antonella Clerici: «Sei nel cuore di tutti»

Sono trascorsi già sette anni da quel 26 marzo 2018, il giorno in cui il pubblico italiano ha detto addio a Fabrizio Frizzi, l’amatissimo conduttore scomparso improvvisamente lasciando dietro di sé un vuoto difficile da colmare. Fabrizio manca a tutti. Non solo ai telespettatori, ma anche ai colleghi e agli amici che hanno lavorato insieme a lui, come Antonella Clerici.

Molto legata a Fabrizio Frizzi, Antonella Clerici non ha mai mancato di ribadire la sua profonda stima per il collega e amico di sempre. Anche a distanza di tanti anni lo ha ricordato con commozione sui social. La conduttrice di È sempre mezzogiorno! ha voluto condividere sui social una foto insieme a lui in occasione del settimo anniversario della morte.

Lo scatto li ritrae insieme in un tempo in cui erano giovani e sorridenti. Ad accompagnare l’immagine un messaggio pieno di affetto: «Sono già passati 7 anni ma sei sempre nel cuore di tutti. Il tuo ricordo non passa mai». Quella tra Antonella Clerici è Fabrizio Frizzi è un’amicizia unica, sopravvissuta ai sette anni dalla perdita di quel conduttore che ha fatto del sorriso e della bontà le sue armi vincenti.

Anche a Sanremo 2025 il nome di Fabrizio Frizzi è tornato a risuonare dal palco dell’Ariston. Carlo Conti ha omaggiato l’amico proprio insieme a Antonella Clerici e Gerry Scotti in un momento di grande commozione accompagnato dalle note di Un amico in me, l’iconica canzone cantata da Frizzi, il presentatrice ancora ricordato con affetto dal pubblico.