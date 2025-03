La Promessa, dopo Jana un altro amatissimo personaggio esce di scena: addio alla soap!

I fan de La Promessa sono ancora increduli per la morte di Jana. Nessuno si attendeva che il personaggio chiave della soap potesse uscire di scena in questa maniera, con la giovane ferita a morte da un colpo di pistola. A nulla sono serviti gli sforzi di Manuel per salvare la moglie, in attesa di un figlio. Sconvolto anche Curro, pronto a tutto per vendicare la morte della sorella.

Niente salvataggio in extremis per Jana Exposito, rinvenuta in un lago di sangue dal marito. Un colpo terribile per Manuel, che avrebbe voluto passare il resto della sua vita con lei. La tragica fine di Jana ha scosso tutti. Una svolta inaspettata che però una motivazione ben precisa alle spalle ovvero la decisione dell’attrice che interpreta Jana, Ana Garcés.

L’attrice ha deciso di lasciare la serie al termine di due anni e mezzo di riprese sfiancanti. Troppo gravoso per lei l’impegno richiesto dalla fiction. I colpi di scena però, a quanto pare, non sono destinati a finire con la drammatica scomparsa di Jana. Anche un altro amatissimo personaggio uscirà di scena da La Promessa.

La Promessa, anche un altro personaggio chiave lascerà la soap dopo Jana

Le sorprese non sono terminate per l’affezionato pubblico de La Promessa. Sabato scorso, un video ufficiale del team della soap ha di fatto annunciato anche un’altra pesante uscita di scena: quella di Cruz. Eva Martín, l’interprete della marchesa, ha condiviso un momento emozionante dedicando un ultimo pensiero ai suoi colleghi del cast.

«Grazie mille a tutti. Penso sia ovvio, non ci sono parole… Sono stati quasi due anni e mezzo fantastici», ha detto l’attrice. Subito dopo ha aggiunto: «Dalla fine all’inizio, grazie per tutto quello in cui mi avete aiutato. È stato un piacere incontrarvi. Senza questo fantastico team, questa Marchesa non esisterebbe… perché il lavoro appartiene a tutti. Questa Marchesa vi porta nel suo cuore».

Il messaggio è chiaro, al di là di ogni possibile interpretazione. Le parole di Eva Martín confermano che anche per il personaggio di Cruz è arrivato il momento dei saluti. Due delle figure principali de La Promessa lasciano dunque le soap. I fan si chiedono cosa succederà adesso, dopo l’uscita di scena di Jana e Cruz.

Ancora non ci sono dettagli sul prosieguo della serie con l’abbandono delle due figure femminili portanti. Potrebbe assumere uno spessore nuovo il personaggio di Petra, da sempre costretta a patire le angherie di Cruz. Le cose sembrano essere cambiate proprio con la morte di Jana: Petra ha finalmente alzato la testa rifiutando di accollarsi la colpa come ordinato dalla sua crudele padrona.