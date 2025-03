Raffiche di vento fino a 100 km/h e mareggiate: cerchiate questa data e chiudetevi in casa!

Il meteo per le prossime ore preoccupa tutti i cittadini italiani. La situazione, specialmente per il vento, è destinata a peggiorare.

Storicamente il mese di Marzo è un mese piuttosto particolare per quel che riguarda la sua storia metereologica. Ogni volta vi sono situazioni difficili e qualcuno parla di Marzo ‘pazzo’ perchè il clima cambia non solo da un giorno all’altro ma anche nell’arco della stessa giornata con piogge che si alternano a un rovente sole. Ed è tutto davvero molto strano.

La Primavera è ufficialmente arrivata anche se fino ad ora non possiamo dire che si vede. Anzi, tutt’altro. In questi giorni abbiamo avuto spesso un grande maltempo e la situazione nelle prossime ore è destinata anche a peggiorare, specialmente per quel che riguarda l’aspetto relativo al vento, molto forte e che preoccupa tutti i cittadini del nostro paese. Ma andiamo a vedere nel dettaglio.

Nelle prossime ore è previsto un grande ciclone che darà il via a giorni di maltempo intenso e che colpiranno specialmente le regioni del Centro Sud. Difatti nel weekend è prevista tanta pioggia, in regioni come Campania, Puglia e Basilicata ma nessuna ne sarà esente e di certo questi giorni dovranno essere probabilmente trascorsi in casa. Oltre alla pioggia e al maltempo scenderanno anche le temperature con il versante Adriatico particolarmente colpito da questa situazione.

Meteo, maltempo e tanto vento nei prossimi giorni: ecco la situazione

Sono previste raffiche di forte vento nei prossimi giorni, diverse regioni del Centro Sud verranno colpite e faremo i conti anche con l’effetto wind chill. Un particolare effetto che porta tutti noi a sentire ancora più freddo e la situazione è tutt’altro che semplice. Come riporta Meteo.it in Calabria e Sicilia sono previste raffiche violente – provenienti da quadranti settentrionali – che vanno addirittura oltre i 70 km/orari.

Forti venti e le due regioni saranno colpite molto con il mare destinato ad agitarsi notevolmente. Se il Sud è colpito particolarmente non è esente invece il Nord Italia che vedrà raffiche di tramontana superiori ai 50 km orari colpire la Liguria ed alcune regioni limitrofe. Una situazione destinata quindi a bloccare e creare difficoltà a tutto il nostro paese.

Già in queste ore il Centro Sud sarà colpito con forti piogge – unite a venti piuttosto importanti provenienti dal Maestrale – e nel weekend è prevista una burrasca di vento. Stavolta a essere colpite saranno le isole con raffiche di Maestrale addirittura oltre i 100 km orari e la possibilità quindi di forti mareggiate. Insomma non il clima migliore per questo Marzo con la Primavera cominciata nel peggiore dei modi.