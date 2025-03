WhatsApp, è possibile inviare messaggi anche senza installarlo su smartphone: che trucco!

Da anni ormai il modo di comunicare attraverso i cellulari è completamente cambiato. Gli smartphone di evolvono costantemente permettendo a tutti di avere un accesso immediato ad informazioni e contatti diretti.

In questo senso si va a collocare praticamente su quasi ogni dispositivo WhatsApp, una delle applicazioni di messaggistica istantanea più utilizzate al mondo, con oltre 2 miliardi di utenti attivi. Si tratta di un’app comoda e accessibile che avvicina a portata di click gli utenti di tutto il mondo, consentendo una comunicazione rapida ed efficace.

L’icona verde di Whatsapp ha infatti spopolato dal momento della sua irruzione sul mercato globale, divenendo un must have imprescindibile per l’utenza. Diventa quindi complesso pensare ad uno smartphone senza tale app che però spesso richiede uno spazio di archiviazione piuttosto importante che spesso si fa fatica ad avere, soprattutto su dispositivi che iniziano ad avere una certa età ed usura.

L’incubo della memoria sui cellulari è ricorrente negli utenti che spesso fanno fatica persino ad aggiornare Whatsapp. In questo senso c’è un metodo alternativo che consente di usufruire ugualmente dei benefici dell’app senza però usare direttamente la stessa sullo smartphone.

Spunta il trucco per inviare messaggi WhatsApp senza installare l’applicazione

Non è affatto inusuale non avere più spazio sul cellulare creando un’impossibilità di aggiornare e quindi utilizzare determinate app. In questo senso per Whatsapp esiste una scorciatoia alternativa che vi consentirà ugualmente di utilizzarlo.

Grazie a Whatsapp Web è infatti possibile continuare a messaggiare con comodità con amici e parenti senza impiegare in maniera diretta l’app del telefonino. Tale implementazione è un servizio che permette di usare WhatsApp direttamente dal browser, senza dover installare l’applicazione sul proprio dispositivo.

Basta collegarsi al sito ‘web.whatsapp.com’ da un qualsiasi browser, come Chrome o Firefox, e scansionare il codice QR che appare sullo schermo utilizzando un telefono su cui WhatsApp è già configurato. Bastano dunque pochi passaggi per accedere e gestire tutte le proprie conversazioni direttamente dal browser, senza dunque andare ad occupare memoria sul cellulare.

Si tratta di una soluzione alternativa utile soprattutto per chi lavora da Pc e che ha quindi la possibilità di rispondere direttamente dallo stesso ai messaggi. Esistono inoltre metodi alternativi per avere Whatsapp su computer, affidandosi eventualmente ad emulatori che consentano di installare una versione dell’app direttamente da pc. Ad ogni modo è possibile usufruire delle comodità della famigerata app dall’icona verde senza però usare in maniera diretta il cellulare.