È ufficiale, salta Roma-Juve: tifosi su tutte le furie

L’ultimo fine settimana di Serie A è stato positivo sia per la Roma che per la Juventus, due delle squadre impegnate nella corsa europea per un posto in Champions League.

I giallorossi di Claudio Ranieri continuano a macinare punti vincendo ancora una volta a domicilio sul campo del Lecce grazie ad una bellissima rete di Dovbyk che ha sbloccato un match che si è rivelato molto più complesso del previsto. Per la gara d’esordio di Tudor sulla panchina della Juventus ci è invece voluta una magia di Kenan Yildiz per avere ragione di un Genoa tenace e mai domo. Tre punti pesantissimi quindi per entrambe, nel segno della continuità per una Roma in grande forma, e in quello della rinascita per i bianconeri che la continuità hanno tutta l’esigenza di trovarla.

Curiosamente la prossima giornata di Serie A presenterà proprio lo scontro diretto tra due delle contendenti ad un piazzamento Champions. Lo scenario sarà quello caldissimo dell’Olimpico di Roma, che presenterà il pubblico delle grandi occasioni per una serata da non fallire per entrambe a sole 8 partite dalla fine.

Migliore il momento dei giallorossi che però dovranno fare a meno di un calciatore estremamente importante nelle rotazioni di Claudio Ranieri.

Verso Roma-Juventus con un grande assente: i giallorossi perdono Saelemaekers

La Roma dovrà fare a meno di Alexis Saelemaekers per la sfida casalinga contro la Juventus, in programma la prossima domenica 6 aprile alle 20:45 allo Stadio Olimpico.

L’esterno belga, infatti, era diffidato e a margine della partita contro il Lecce, ha incassato un cartellino giallo che gli costerà un turno di squalifica. Un episodio che si è verificato al Via del Mare e che priverà quindi la truppa di Ranieri di un elemento di enorme importanza soprattutto per equilibrio e fase offensiva della squadra.

L’impatto sul mondo Roma dell’ex laterale del Milan è stato devastante anche nei numeri. Saelemaekers ha infatti messo a referto la bellezza di 6 gol in questa Serie A con tre assist, ai quali si aggiungono altri due passaggi vincenti arrivati nelle coppe. Numeri molto interessanti per un calciatore che i giallorossi hanno tutta l’intenzione di trattenere dopo il prestito dai rossoneri.

Saelemaekers sarà quindi un’assenza pesante per Ranieri nella super sfida della prossima domenica in casa contro la Juventus. Sulla fascia destra out anche Saud mentre Celik e Rensch sperano invece di tornare a disposizione.