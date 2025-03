Invasione di ragnetti rossi in casa? Niente panico! Prova questi metodi naturali e te ne sbarazzi subito

Come allontanare in modo completamente naturale i ragnetti rossi da casa: con questi rimedi te ne sbarazzi una volta e per sempre.

Con l’arrivo della primavera e con le temperature più miti, anche la natura inizierà svegliarsi dal lungo torpore invernale. I colori inizieranno ad ‘esplodere’ in tutta la loro bellezza e anche i profumi nell’aria inizieranno ad essere completamente diversi. Ovviamente, la primavera porterà con se anche la ricomparsa di tutti quei piccoli insetti, che fino ad ora erano completamente spariti dai radar.

E così, piccoli esserini che fino ad ora avevamo quasi dimenticato che esistessero torneranno a fare capolino nelle nostre abitazioni. Fra questi, oltre alle formiche che sanno essere particolarmente fastidiose e infestanti, c’è un’altra piccola specie che può diventare un serio problema, soprattutto se la sua presenza risulta essere incontrollata. Stiamo parlando dei ragnetti rossi, acari che sono larghi meno di 1 mm, hanno un corpo rosso o rossastro e si trovano spesso su piante, foglie o muri esposti al sole.

Come allontanare da casa in modo naturale i ragnetti rossi

Nonostante la loro presenza può risultare particolarmente fastidiosa, la cosa positiva è che i ragnetti rossi non rappresentano alcun tipo di pericolo. Infatti, non mordono, non pungono e non trasmettono malattie. Tuttavia, possono essere estremamente fastidiosi in grandi quantità, soprattutto se entrano in casa, ma son del tutto innocui. L’unico aspetto negativo è che, se schiacciati, possono lasciare macchie rosse sui muri o tessuti. Per allontanarli non serviranno prodotti chimici, ma basterà provare alcuni rapidi ed efficaci rimedi naturali.

Ma quali sono quindi questi rimedi naturali da provare per allontanare i ragnetti rossi da casa? Eccone alcuni dei più validi:

Sapone di Marsiglia: le sue particolari proprietà lo rendono perfetto per allontanare questi piccolo acari. Si dovrà diluire in acqua e vaporizzarlo nei punti strategici in modo tale da non favorire più l’ingresso in casa; Argilla espansa: si andrà a posizionare sui davanzali o nei punti in cui si sono visti comparire i ragnetti rossi, rendendo così l’ambiente meno accogliente; Aglio: ciò che rendere questo rimedio perfetto per allontanare i ragnetti rossi è proprio il suo forte odore. Si potrà preparare un infuso, mettendo a bollire acqua e aglio e poi filtrarlo in un flacone spray per poi vaporizzarlo nei punti in cui si sono visti i ragnetti; Oli essenziale: un classico rimedio capace di neutralizzare i ragnetti, si potrà optare per l’olio al rosmarino, menta o lavanda.

Insomma, i ragnetti rossi non rappresentano una minaccia per l’uomo, ma tuttavia averli in casa non è poi così una buona idea. Quindi, scegliendo fra uno di questi rimedi, spariranno facilmente.