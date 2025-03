Valentino Rossi, fulmine a ciel sereno: la rivelazione sconvolge i tifosi

C’è un pilota che più di tutti è entrato nell’immaginario collettivo dei fan della MotoGP. Si tratta evidentemente di Valentino Rossi, autentica leggenda del motorsport, capace di vincere ben nove titoli mondiali tra sorpassi da favola, talento cristallino ed anche una serie di rivalità accese che sono entrate nei libri di storia dello sport.

Dalle battaglie verbali e in pista con Max Biaggi passando per la faida con Marc Marquez: Rossi in carriera non si è fatto mancare proprio nulla. Durante l’avventura in moto del campionissimo di Tavullia c’è stato anche in distacco con un altro pilota nostrano, con il quale inizialmente aveva un rapporto differente.

Il riferimento è a Marco Melandri, campione del mondo della classe 250 cc nel 2002 in grado di correre ben 215 gare nel motomondiale in carriera con 22 successi totali. Lo stesso classe 1982 ravennate è recentemente intervenuto a ‘Moto.it’ rivelando anche alcuni dettagli del suo rapporto con lo stesso Valentino Rossi.

La relazione tra i due italiani viene quindi messa a nudo con Melandri che ha ammesso di non avere attualmente più alcun rapporto con il ‘Dottore’: “Non ci siamo visti praticamente più”, aggiungendo quindi che “per qualche motivo” ognuno ha preso la propria strada. Percorsi diversi per un’amicizia che ha iniziato a vacillare quando Melandri è entrato nel mondo della MotoGP. In particolare, il pilota ravennate ha evidenziato come prima “da bambini eravamo molto amici”.

La confessione su Valentino Rossi sconvolge i fan: “Eravamo amici, ma poi…”

Qualcosa è quindi cambiato nel corso del tempo con l’arrivo in MotoGP di Marco Melandri che ha dunque evidenziato che quando gli obiettivi sono gli stessi “è normale che le strade si separino”.

Difficoltà quindi dovute anche alla competizione che rischia di frapporsi anche nei rapporti personali tra atleti. Melandri nel corso della chiacchierata ha quindi rivelato l’episodio che lo ha particolarmente segnato in relazione a Rossi che nel 2004 si trasferì in Yamaha proprio al suo posto: “Capisco gli interessi ma almeno fammi capire che devo guardarmi attorno se siamo veramente amici”. Da quella volta “sono successe sempre delle cose”, evidenzia l’ex pilota che in carriera ha avuto modo di correre anche in SuperBike.

Al netto di un rapporto che col tempo si è quasi congelato, Melandri non riserva rancore e ammette che non ci sarebbero problemi qualora i due dovessero rivedersi.