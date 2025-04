È morto il protagonista di una serie cult di Mediaset, lutto in tv

Televisione in lutto per la scomparsa di una stella del piccolo e del grande schermo, protagonista assoluto di una storica serie Mediaset.

È scomparso il protagonista di una serie televisiva che ha fatto la storia non solo di Mediaset ma anche della televisione in generale. A distanza di tempo il suo personaggio è ancora celebre presso il pubblico, che non lo ha mai dimenticato. Se ne va una stella di prima grandezza del piccolo e del grande schermo.

In tanti ricordano anche la serie che ha consacrato uno degli attori simbolo degli anni Ottanta, rimasto scolpito nella memoria degli spettatori. Il serial ha contribuito a lanciare la televisione privata in Italia. Parliamo di una miniserie di grande successo che giocava su un mix di romanticismo e scandalo, ingredienti capaci di attirare il pubblico come poche volte in passato.

La notizia della morte è stata confermata dal publicist dell’attore scomparso. Una carriera ricca di premi e successi la sua (tre Golden Globe all’attivo) per un artista che ha segnato un’epoca e ancora oggi è conosciuto da tutti, catalizzatore di un successo passato indenne attraverso svariate generazioni di spettatori.

Morto il protagonista della serie cult di Mediaset

Lo scorso sabato 29 marzo è morto a 91 anni Richard Chamberlain, l’attore che prestò il proprio volto a padre Ralph, il protagonista indiscusso di “Uccelli di Rovo”, miniserie datata 1983 approdata in Italia su Canale 5 (fu uno dei primi titoli della rete ammiraglia del gruppo che allora si chiamava Fininvest), ottenendo subito un grande successo.

Chamberlain interpretava un personaggio sospeso tra ambizione e tormento: il sacerdote cattolico irlandese padre Ralph, relegato in Australia e fortemente attratto dalla giovane (e ricca) parrocchiana Maggie Cleary, interpretata da Rachel Ward. Insomma: la storia di un amore proibito, scabroso e romantico, con un tira e molla capace di incollare milioni di spettatori allo schermo.

“Uccelli di rovo” risultò la seconda miniserie più quotata della storia, battuta solo da “Radici”. Per la sua interpretazione di padre Ralph, Chamberlain ottenne una nomination agli Emmy e vinse uno dei tre Golden Globe della sua carriera in qualità di miglior attore in una miniserie o film per la televisione. Il personaggio di padre Ralph diede enomrie popolarità all’attore californiano classe 1934.

Negli anni Settanta Chamberlain aveva recitato ne “Il conte di Montecristo”, “I tre moschettieri” (nella parte di Aramis), “L’Inferno di cristallo”, “L’uomo dalla maschera di ferro”. Dopo il successo travolgente di “Uccelli di rovo” (1983) arriveranno “Allan Quatermain e le miniere di re Salomone” (1985), “Gli avventurieri della città perduta” (1987), “Il ritorno dei tre moschettieri” (1989), dove interpreta di nuovo Aramis.

È stato anche Giacomo Casanova ne “Il Veneziano, vita e amori di Giacomo Casanova” (1987) . Negli anni Novanta ancora tanta tv e partecipazioni speciali come quella in “Hustle – i signori della truffa”, “Desperate Housewives” e “Troppo ricca: la vita segreta di Doris Duke” (1999).