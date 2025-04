La lavastoviglie non funziona a dovere? Non devi per forza cambiarla, le cause potrebbero essere queste: risolvi subito

Non serve per forza il tecnico se la lavastoviglie non funziona, le cause potrebbero essere facilmente risolvibili: ecco cosa devi sapere.

La lavastoviglie è uno tra gli elettrodomestici in casa a cui oggi difficilmente riusciremo a rinunciare. Progettata per il lavaggio automatico di stoviglie, posate, bicchieri e pentole. Funziona attraverso un ciclo di lavaggio che combina l’azione meccanica dell’acqua, il calore e detergenti specifici per rimuovere residui di cibo e grasso in modo efficiente e igienico.

I vantaggi di usare la lavastoviglie sono diversi tra cui permette di risparmiare tempo e fatica. Inoltre, a differenza di quello che si possa pensare, usa meno acqua rispetto al lavaggio a mano, igienizza meglio con acqua ad alta temperatura e infine, consuma meno energia nei modelli moderni ed efficienti. Insomma, avere la fortuna di averne una in casa è senza dubbio una grandissima comodità.

Se la lavastoviglie non funziona ecco da cosa dipende: controlla subito

Ovviamente, essendo un elettrodomestico in cui si andranno a lavare le nostre stoviglie, sarà molto importante pulirla non solo periodicamente, ma anche eseguire una manutenzione costante per evitare malfunzionamenti. Tante volte, infatti, la lavastoviglie potrebbe smettere di funzionare a dovere, chiedendo così l’intervento di un tecnico specializzato, ma è davvero necessario il suo intervento? La risposta è: non sempre! Infatti, in alcuni casi i problemi possono essere risolti anche da noi stessi.

Uno dei primi motivi per cui la lavastoviglie non funziona a dovere potrebbe essere proprio un accumulo di sporco. In questo caso basterà pulirla in modo adeguato e in ogni sua parte per vederla subito ripartire in modo corretto. Un altro motivo che ne blocca il funzionamento è una posizione sbagliata degli oggetti al suo interno, posate e pentole, spesso vengono sistemate un po’ a caso, rischiando quindi di bloccare la lavastoviglie.

Un altro comunissimo problema che impedisce il corretto funzionamento della lavastoviglie sono i filtri sporchi, è importante quindi pulirli in modo adeguato almeno una volta alla settimana per evitare che si verifichi questo problema. Infine, anche i bracci irroratori della lavastoviglie potrebbero essersi incrinati o essere intasati, la loro funzione è proprio quella di spruzzare l’acqua, quindi se difettosi, la lavastoviglie non potrà mai funzionare bene. Quindi, una volta controllato in questi punti e solo dopo essersi accertati che tutto è in perfetto stato, allora si dovrà per forza chiamare un tecnico per capire da cosa dipende il malfunzionamento.