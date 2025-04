In questa clinica non troverai nemmeno un medico, a curarti ci pensa l’Intelligenza Artificiale: è incredibile

Esiste una clinica dove il percorso terapeutico è affidato a un chatbot basato sull'intelligenza artificiale, non a medici umani.

Addio file e lunghe lista d’attesa. Adesso a curare acciacchi come il mal di schiena ci sono i chatbot. Esattamente così: c’è una clinica dove a prendersi cura dei pazienti non sono medici in carne e ossa ma assistenti virtuali generati attraverso l’intelligenza artificiale che li guidano attraverso sessioni online.

Questi assistenti digitali sono in grado di prescrivere degli esercizi personalizzati e di monitorare i progressi dei pazienti nel corso del tempo. Diciamo subito che non si tratta di una totale sostituzione del personale sanitario, ma soltanto di una parte. In altre parole l’intelligenza artificiale viene chiamata a gestire i casi più semplici, lasciando agli umani quelli più complicati.

Accade nel Regno Unito, presso una clinica speciale di nome Flock Health. Si tratta della prima struttura di fisioterapia dove a lavorare non c’è nessun fisioterapista umano. Alle cure pensa l’intelligenza artificiale che guida, osserva e prescrive esercizi su misura. Il tutto senza dover uscire da casa per andare nella clinica fisica.

La clinica dove a curare è l’intelligenza artificiale

Parliamo dunque di un servizio di fisioterapia digitale, con i pazienti che interagiscono con assistenti virtuali “AI-based”. Come detto il principale obiettivo è la gestione dei casi più semplici. Per i casi più complicati rimane indispensabile (per ora) l’intervento di un fisioterapista umano. Il percorso terapeutico parte da una valutazione video da parte dell’assistente digitale.

Il chatbot-fisioterapista analizza i sintomi e stabilisce se il paziente è idoneo al trattamento. In questo caso partono delle sessioni settimanali durante le quali è l’intelligenza artificiale a prescrivere esercizi specifici e a indicare tecniche per gestire il dolore. Tutti gli avanzamenti del paziente sono oggetto di monitoraggio costante e il trattamento adattato all’evoluzione dei sintomi.

Abbiamo detto della mancanza di personale umano. Tuttavia un gruppo di professionisti sanitari è incaricato di supervisionare tutto il processo a distanza. Il team da remoto interviene in caso di necessità per fare controlli supplementari o per apportare modifiche al piano di trattamento elaborato dall’IA, che utilizza un’ampia libreria di video preregistrati.

Il sistema – che si affida a sistemi predittivi basati sul machine learning, che apprendono dalle risposte dei pazienti – è in grado di assemblare i video in tempo reale a seconda delle risposte e dei bisogni del paziente (a disposizione ha più di un miliardo di combinazioni possibili). Il progetto è partito da poco ma i risultati appaiono confortanti.

Oltre il 90% degli utenti riferisce di un significativo miglioramento del mal di schiena nel giro di poche settimane. Particolarmente apprezzato il fatto di non doversi spostare da casa e la flessibilità dei trattamenti, che si adeguano alla routine quotidiana dei pazienti.