Basta una sola pianta sul balcone per dire addio ai piccioni: un rimedio facile, veloce ed economico

Basterà una sola pianta sul balcone per allontanare definitivamente i piccioni: il rimedio perfetto per risolvere subito questo problema.

Una delle cose più importanti da fare in casa è riuscire ad ottenere sempre il massimo del pulito e dell’igiene. Un compito fondamentale non solo per eliminare tutto lo sporco che si tende ad accumulare, ma soprattutto per contrastare ed impedire la formazione di germi e batteri che possono rappresentare anche un potenziale pericolo per la salute.

Tuttavia, in casa, le minacce possono provenire anche da altri fattori come ad esempio la presenza d’insetti e di piccoli parassiti che possono essere il veicolo principali di malattie anche piuttosto serie. Proprio per questo sarà molto importante cercare di non abbassare mai la guardia e di essere molto attenti non appena si inizieranno a notare dei segnali sospetti. Una cosa è certa, ritrovarsi la casa infestata da qualsiasi tipo di essere non è affatto una cosa piacevole e ora che siamo in primavera, la situazione potrebbe peggiorare ulteriormente.

Come allontanare i piccioni dal balcone con una sola pianta

Purtroppo però, i pericoli non sono solo dentro casa, ma molto spesso li ritroviamo anche fuori dal balcone, sul terrazzo e anche sui davanzali della finestra. Animali in apparenza innocui, ma che in realtà possono essere davvero pericolosi, perché portatori di tantissime malattie. Stiamo parlando ovviamente dei piccioni e di come riescano ad essere piuttosto fastidiosi, soprattutto quando decidono di stabilirsi sui balconi delle nostre case.

Oltre ad essere animali particolarmente sporchi, i piccioni tramite il loro guano possono essere veicolo di malattie molto serie e pericolose. Proprio per questo, sarà importante sbarazzarsene, evitando così che restino tutto il giorno nei pressi delle nostre abitazione, rendendo un vero letamaio balconi, terrazzi e davanzali delle finestre. Come fare quindi per sbarazzarsene? Fortunatamente, esistono alcune piante da usare capaci di allontanare facilmente i piccioni.

La prima è la pianta di lavanda che, funge da repellente naturale per i piccioni. Il suo odore forte e persistente scoraggia questi uccelli dall’appollaiarsi nelle zone in cui si trova la pianta, facendoli andare immediatamente altrove. Oltre, ad essere una pianta bella, colorata e che richiede poche cure, la lavanda sarà perfetta per risolvere il problema dei piccioni. C’è poi l’alternativa con la pianta di rosmarino, anch’essa funge da repellente naturale ed in grado di allontanare immediatamente i piccioni e infine c’è la pianta di menta che oltre ad avere un fresco profumo, aiuta immediatamente ad allontanare i piccioni. Quindi, basterà mettere una di queste tre piante ed il gioco è fatto.