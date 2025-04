Stefano De Martino, che titolo di studio ha e quale lavoro faceva prima della tv? Resterai a bocca aperta

Ammettiamolo: non tutti avrebbero scommesso che il passaggio di testimone tra Amadeus e Stefano De Martino sarebbe stato vincente per il nuovo conduttore e per Affari tuoi. Allora il presentatore di origini veronesi era al culmine del suo successo, reduce da un trionfale quinquennio alla guida del Festival di Sanremo.

E invece le cose sono andate proprio così. Con De Martino al timone del game show dei pacchi gli ascolti sono letteralmente esplosi mentre il programma di Amadeus sul Nove è stato decisamente inferiore alle attese. Il conduttore di Torre del Greco ha fatto il botto e ora è il nuovo volto di punta della Rai. Tanto che si parla di lui per un possibile dopo Conti a Sanremo.

In tanti perciò sono curiosi di saperne di più sul nuovo fenomeno televisivo di mamma Rai che appare destinato a ripercorrere le orme di una scuola – quella della conduzione televisiva italiana – dalla lunga e gloriosa tradizione. Per esempio non pochi si chiedono che titolo di studio abbia e quale lavoro facesse Stefano De Martino prima di approdare in tv. La risposta sarà sorprendente.

Stefano De Martino, qual è il suo titolo di studio e che lavoro faceva prima della televisione

Come noto la grande passione di Stefano De Martino, ben precedente alla carriera come conduttore televisivo, è stata quella per la danza. Un amore ereditato a 10 anni dal padre, ballerino classico. Nel 2007 De Martino si è aggiudicato una borsa di studio a New York, presso il Broadway Dance Center. Un anno dopo è arrivato il diploma di maturità.

A luglio 2008 Stefano De Martino ha conseguito come privatista il diploma di maturità presso il Liceo Artistico “Giorgio De Chirico” di Torre Annunziata (con il minimo dei voti, cioè 60). Gli anni delle scuole superiori, ha detto l’ex ballerino, non sono stati facili. In quarta superiore gli impegni per la danza e piccoli lavoretti gli fecero accumulare molte assenze.

Dato il rischio concreto di una bocciatura per il gran numero di assenze, «mi ritirai per evitare di essere bocciato e l’anno dopo mi presentai direttamente all’esame di maturità da privatista», spiega De Martino a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’. «Presi un ‘60 politico‘. Quando 60 era il minimo, non il massimo». Prima di sfondare nel mondo dello spettacolo, Stefano De Martino ha fatto diversi lavori.

Per pagarsi le lezioni di danza ha lavorato come cameriere, barista, parcheggiatore, fruttivendolo e anche come operatore di un call center. In particolare il conduttore di Affari tuoi ricorda il periodo in cui si svegliava all’alba per vendere verdure al mercato. Tutte esperienze che hanno plasmato la sua visione della vita e che ha saputo mettere a frutto anche nel mondo della televisione.