Ti svaligiano casa con questa tecnica assurda, come difendersi dai ladri: c’è un solo modo

È un fatto: i moderni topi d’appartamento sono decisamente più scafati – e molto meno simpatici – della sgangherata banda cinematografica de “I soliti ignoti”. La lunga mano dei furtaioli si avvale di tecnologie sempre più all’avanguardia e dunque maggiormente insidiose per le nostre abitazioni. Non per nulla i furti nelle case sono in aumento.

Stando ad alcune recenti rilevazioni statistiche nel 2023 il numero dei furti ha sfiorato le 148 mila violazioni (+10,6% rispetto all’anno precedente). Dai dati emerge che le zone italiane più “gettonate” dai furfanti sono grandi città come Roma, Milano e Torino, dove si concentra quasi il 20% dei furti nelle case (quasi uno su cinque).

Molti cittadini perciò sono preoccupati (e fanno bene). Ci si chiede naturalmente come proteggersi dalle variegate tecniche impiegate dai criminali per intrufolarsi negli appartamenti. Faremo bene dunque a prestare ascolto – soprattutto mettendoli in pratica – ai consigli forniti dagli esperti per aumentare la sicurezza delle nostre case.

Topi d’appartamento, come difendersi dalla tecnica assurda usata dai ladri

Un furto in casa è sempre un evento traumatico. Poche cose rendono insicuri come sapere che i luoghi della propria quotidianità sono stati, passateci il termine forte, profanati e violati da sconosciuti con le peggiori intenzioni del mondo. La paura di essere derubati in casa è uno dei timori più diffusi e non c’è nulla di cui stupirsi.

Tanto più che i ladri hanno messo a punto tecniche sempre più avanzate per introdursi nelle case altrui. Tra queste merita sicuramente una menzione la cosiddetta tecnica del key bumping. Questo particolare metodo prevede l’uso di una chiave limata (detta “bump key”) e di un percussore, come un cacciavite o un martello.

In questo modo i malviventi riescono a forzare agevolmente i lucchetti a cilindro e ad aprire le serrature. Il ladro non fa altro che introdurre la chiave nella serratura esercitando una leggera pressione. Successivamente con il percussore colpisce la chiave. Così quest’ultima, entrata in contatto con i pistoni, gli permetterà di aprire la porta. A rischio ci sono anche le serrature a doppia mappa o a cilindro europeo.

In casi come questi i lestofanti si servono di uno strumento noto come “chiavistello (o grimaldello) bulgaro” in grado di riprodurre il profilo di una chiave a doppia mandata. I tempi di esecuzione sono rapidi (meno di un minuto per forzare la serratura) e in più il key bumping non lascia tracce di effrazione all’esterno. Il consiglio degli esperti è quello di affidarsi a sistemi antintrusione (capaci di rilevare la presenza in casa di intrusi) o a defender, protezioni corazzate da installare alle serrature per evitarne la manomissione.