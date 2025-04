Pogacar, che rischio: annuncio bomba a pochi giorni dal Giro delle Fiandre

L’attesa di rivedere Tadej Pogacar sta per finire. I tifosi non stanno più nella pelle e aspettano di vedere all’opera il campionissimo sloveno anche alla Parigi-Roubaix 2025.

Il ciclista numero uno al mondo si prepara quindi ad affrontare l’ennesima sfida della sua folgorante carriera ed a tal proposito ha effettuato proprio nei giorni scorsi una ricognizione su alcuni importanti settori di pavè con risultati decisamente impressionanti. Pogacar, che si conferma un fenomeno anche dal punto di vista della versatilità, aveva sorpreso tutti con la scelta di abbracciare la sfida della Parigi-Roubaix, il tutto non senza polemiche e preoccupazioni.

L’evento transalpino ha suscitato al contempo sia grande entusiasmo che però qualche timore da parte dei fan per i rischi che una gara del genere può comportare in una fase così delicata della stagione. A tali preoccupazioni si associa anche l’autorevole parere di Alberto Contador, ex ciclista iberico, che in una recente intervista ha proprio sottolineato i rischi che comporterebbe per Pogacar una caduta sui ciottoli.

Nel suo intervento a ‘Eurosport’ ha infatti ammesso: “Dobbiamo ringraziarli anche come spettatori e tifosi, per aver potuto vedere un corridore del calibro di Tadej Pogacar, così unico, partecipare. Perchè è rischioso? Perché in una Parigi-Roubaix, ad esempio sotto la pioggia, con la superficie bagnata, il rischio di cadere è elevato. E una caduta a Roubaix non è come una caduta su una strada liscia, dove si rischia di scivolare sull’asfalto. Le cadute sui ciottoli possono essere molto più gravi. Quindi sì, stanno correndo un rischio, ma vogliono correrlo, e bisogna dire che Tadej Pogacar è un corridore diverso”.

Pogacar rischia alla Parigi-Roubaix: Contador è contrario

Contador ha quindi sottolineato la pericolosità di una caduta potenziale alla Parigi-Roubaix per un corridore come Pogacar, che però porta con se anche tutto il fascino del caso.

Vedere il campione sloveno impegnato in questa sfida stimola tanto anche i tifosi ed in merito agli obiettivi e alle chance di successo lo stesso Contador ha evidenziato: “Penso che possa vincere la Parigi-Roubaix. Se Pogacar va lì, non ha altro obiettivo che la vittoria. Ci sono forse corridori più adatti a questo tipo di terreno, come Van Aert, Van der Poel o Pedersen, e sono più pesanti di lui. Ma Tadej Pogacar non ha neanche la corporatura tipica di uno scalatore da Grande Giro. Anche senza raggiungere il loro peso, rimane un corridore forte. Secondo me ha una possibilità. Sarà uno dei favoriti”.

L’attesa dunque cresce per Pogacar, che dopo il terzo posto alla Milano-Sanremo, tornerà in gara prima domenica al Giro delle Fiandre, per poi affrontare la sfida alla Roubaix, in programma domenica 13 aprile.