Il Milan si vendica di Calhanoglu: il nuovo rinforzo arriva dall’Inter

Nonostante i numeri realizzativi interessanti, la stagione interista di Davide Frattesi sembra comunque essere al di sotto delle aspettative. Il centrocampista classe 1999 era arrivato a San Siro dal Sassuolo nell’estate 2023 a fronte di un pesante esborso complessivo da parte del club meneghino che sperava di aver trovato il centrocampista del presente e del futuro.

Eppure qualcosa nella storia d’amore tra Frattesi e l’Inter sembra proprio non andare del tutto. Tanta panchina e diverse bocciature alla corte di Simone Inzaghi che spesso gli ha preferito l’esperienza di Mkhitaryan, relegandolo a semplice alternativa da sfruttare a gara in corso. Ciononostante in questa Serie A l’ex Sassuolo ha messo a referto la bellezza di 5 reti, certificando le sue grandi capacità di inserimento in area di rigore che lo avevano contraddistinto anche nel corso della sua avventura in neroverde. Non bastano però i gol per promuovere del tutto l’annata del 25enne romano che è spesso anche uomo mercato.

Dopo il gol contro l’Udinese dello scorso fine settimana Inzaghi gli ha quindi dato una chance importante nel recente derby d’andata di Coppa Italia pareggiato per 1-1 contro il Milan. La prestazione è stata però nuovamente deludente, con un evidente errore sul momentaneo vantaggio rossonero di Abraham. In generale Frattesi sembra apparentemente solo un’alternativa nelle rotazioni del tecnico piacentino, che infatti in Serie A gli ha affidato appena 900 minuti di gioco complessivi. Il rapporto tra minutaggio e gol è rilevante, ma le tante esclusioni e qualche chance sprecata fanno riflettere.

Il mercato potrebbe essere quindi una chiave per il destino di un calciatore sicuramente forte e di alto profilo, ma che però potrebbe anche decidere di cambiare aria a caccia di maggiore continuità.

Calciomercato, si scalda l’asse tra Inter e Milan: idea Frattesi

Dopo la gara contro l’Udinese il mistero su Frattesi si è infittito con un post su Instagram nel quale ha scritto: “Vi chiedo scusa se ogni tanto sembro spento ma chi mi conosce sa cosa mi sta succedendo“.

Un’uscita social che fa riflettere anche sul futuro del classe 1999 spesso accostato all’elenco dei possibili partenti. L’Inter potrebbe decidere anche di monetizzare optando per altre soluzioni, alla luce anche dei tanti estimatori su di lui. Per Frattesi ci sono gli occhi puntati soprattutto della Roma, squadra nella quale ha fatto il settore giovanile, senza però dimenticare anche il Napoli di Conte che è suo estimatore.

In questo quadro potrebbe però provare timidamente ad inserirsi anche il Milan, a caccia di forze fresche in un centrocampo spesso squilibrato e dipendente dai gol di Reijnders. I rossoneri potrebbero quindi ‘vendicarsi’ dell’affare Calhanoglu di qualche anno fa, ed eventualmente fare un tentativo in estate alle giuste condizioni, fermo restando la volontà dell’Inter di non andare a rinforzare una diretta rivale.