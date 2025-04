Ho eliminato muffa e cattivi odori dal frigo con del semplice riso: usato in questo modo è davvero portentoso

Il frigorifero è senza dubbio uno degli elettrodomestici più importanti in casa. Una di quelle invenzioni che ci hanno cambiato completamente la vita a cui sarà completamente impossibile rinunciare. Grazie alle sue funzioni, infatti, ci permette di mantenere freschi cibi e bibite, garantendo la loro durata nel tempo, senza che questi vadano a male e soprattutto mantenendo inalterati sapore e proprietà.

Ovviamente, affinché il frigo possa preservare sempre la sua integrità, ma soprattutto possa funzionare in modo adeguato, sarà importantissimo che sia sempre bel pulito ed igienizzato. Uno step fondamentale non solo per eliminare lo sporco ed eventuali cibi andati a male, ma soprattutto per impedire la formazione di germi, batteri, muffa e cattivi odori, che possono rappresentare anche una minaccia per la salute.

Con il trucco del riso i cattivi odori sono completamente spariti dal frigo

Essendo un ambiente perennemente umido, l’interno del frigo è il luogo ideale in cui la muffa e di conseguenza i cattivi odori, tendono a formarsi con estrema facilità. Basterà una piccola disattenzione o anche una scarsa igiene, per ritrovarsi a fare i conti con questo problema anche piuttosto serio. La muffa, infatti, potrebbe anche non fermarsi alle solo superfici del frigo, ma potrebbe andare ad ‘attaccare’ anche gli alimenti presenti al suo interno.

Fortunatamente, per evitare che questo accada, esiste un trucco da provare subito e che prevede semplicemente l’utilizzo del riso, un ingrediente comunissimo e che tutti abbiamo in dispensa. Grazie alla sua particolare struttura porosa, il riso risulta essere perfetto per assorbire l’umidità in eccesso che si forma all’interno del frigo. Inoltre, riesce anche a neutralizzare i cattivi odori, lasciando l’apparecchio sempre fresco e pulito.

Prima di procedere, sarà importantissimo svuotare completamente il frigo, eliminare tutti gli alimenti andati a male e sigillare quelli rimasti. Chiudere il tutto in pellicole trasparenti o all’interno di contenitori di plastica. Pulire con cura il frigorifero, arrivando anche nei più più stretti e dopo aver asciugato il tutto sistemarlo nuovamente. A questo punto non resta che prendere una ciotola e mettere al suo interno una manciata di riso. Sistemare la ciotola nel frigo ed ecco fatto, il problema della muffa e dei cattivi odori sarà stato definitivamente risolto. Sostituire il riso una volta alla settimana e si manterrà un ambiente sano.