Tutto fermo a Roma nel weekend, strade chiuse in questi orari: il motivo

Nel fine settimana il traffico nella Capitale sarà costretto a fermarsi in queste vie e in questi orari. Ecco perché.

Roma si ferma ancora una volta nel fine settimana. Strade chiuse nelle Capitale domenica 6 aprile. Le autorità comunali raccomandano ai residenti di pianificare con anticipo gli spostamenti nella giornata di domenica. Sono previste infatti chiusure e possibili deviazioni che renderanno difficoltoso muoversi ai romani.

Quando possibile è consigliabile il ricorso a mezzi alternativi di trasporto per pianificare percorsi che non tocchino le zone interessate dall’evento che porterà allo stop del traffico nel fine settimana.

Il sito ufficiale di Roma Mobilità è sempre a disposizione per reperire ulteriori informazioni e aggiornamenti in tempo reale. Ecco perché Roma dovrà fermarsi ancora una volta.

Roma, tutto fermo nel weekend: il motivo dello stop alla circolazione nella Capitale

Domenica 6 aprile Roma si fermerà. La zona interessata sarà il centro della città, dove si terrà la quattordicesima edizione della “Run for Autism”. Si tratta di una corsa pensata per supportare le persone con autismo. Parliamo di un evento significativo che unisce le ragioni dello sport a quelle della solidarietà, alternando momenti ludici a quelli dedicati alla riflessione.

La Run for Autism 2025, la corsa solidale del 6 aprile a Roma, rappresenta un momento di fondamentale importanza per la primavera capitolina. La manifestazione inclusiva vedrà partecipare atleti autistici e runner senza disabilità. la corsa partirà alle 9:30 e dovrebbe durare lo spazio di un paio d’ore, fino alle 11:30. Appuntamento per la partenza e l’arrivo a piazza Bocca della Verità.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @progettofilippide

La corsa inclusiva si svolgerà lungo questo percorso comprendente le seguenti vie e piazze:​

Via Petroselli​

Via del Teatro di Marcello​

Piazza Venezia​

Via dei Fori Imperiali​

Largo Corrado Ricci​

Via Cavour​

Piazzale del Colosseo​

Roma Mobilità

Via Celio Vibenna​

Via di San Gregorio​

Piazza di Porta Capena​

ACI Gov

Via del Circo Massimo​

Via della Greca​



Per permettere lo svolgimento della corsa, tra le 6:30 e le 14:00 verranno chiuse al traffico o via dei Cerchi e piazza Bocca della Verità (nel tratto compreso tra via di San Giovanni Decollato e via dei Cerchi). Nel corso della manifestazioni altre strade dislocate lungo il percorso della Run for Autism potrebbero essere temporaneamente chiuse o subire limitazioni al traffico.

Anche il trasporto pubblico nelle zone del centro attraversate dalla manifestazione potrebbe andare incontro a deviazioni o rallentamenti. Il consiglio fornito ai cittadini romani, come sempre in questi casi, è quello di consultare per tempo gli aggiornamenti pubblicati sul sito di Roma Servizi per la Mobilità per avere informazioni su eventuali modifiche ai percorsi delle linee degli autobus.