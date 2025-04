Ne basta solo una nel cestello e la friggitrice ad aria torna a brillare: il rimedio che nessuno immagina

La friggitrice ad aria è una delle ultime innovazioni di questi anni, che ha ottenuto un incredibile successo. Grazie alla sua particolare tecnologia, che la rende molto simile ad un piccolo forno, permette di poter cuocere una vastissima varietà di cibi, dimezzando nettamente i tempi di cottura e soprattutto non sarà necessario aggiungere altri grassi, come olio, burro o margarina.

In commercio sono tantissimi i modelli tra cui poter scegliere, che differiscono per grandezza, capacità, forma, colore e ovviamente il prezzo. Si parte da i modelli più semplici che possono partire da un prezzo di 60/70 euro, fino ad arrivare ai modelli più particolari che possono arrivare a toccare anche i 200 euro. Insomma, c’è sicuramente l’imbarazzo della scelta e spesso con le offerte che ci sono in giro si riescono a fare anche degli ottimi affari.

Come pulire il cestello della friggitrice ad aria con un solo prodotto

Ovviamente, come ogni tipi di elettrodomestico che abbiamo in casa, anche la friggitrice ad aria necessità di una pulizia profonda e periodica. In questo modo infatti, non solo si andrà ad eliminare tutto lo sporco, ma si garantirà anche un corretto funzionamento e una lunga durata. E fra le varie parti a cui dedicarsi, il cestello della friggitrice ad aria è quello che necessità di cure maggiori, proprio perché lo sporco resta spesso intrappolato all’interno delle sue piccole fessure.

Per permettere una cottura uniforme in brevissimo tempo, il cestello della friggitrice ad aria è dotato di tanti piccoli fori o di fessure che permettono un flusso continuo di aria calda. Purtroppo però, è proprio all’interno di questi piccolissimi spazi, che si accumula una gran quantità di sporco difficile da rimuovere. Fortunatamente però, esiste un trucchetto semplicissimo, che permetterà una pulizia profonda, accurata e veloce.

Per una pulizia profonda del cestello della friggitrice ad aria, basterà semplicemente utilizzare delle pasticche per la lavastoviglie, meglio ancora se sotto forma di tabs. Il procedimento è semplicissimo, prima di tutto si dovrà mettere a riscaldare abbondante acqua. Non appena sarà bollente, aprire il cestello della friggitrice, mettere due pasticche all’interno e versare l’acqua fino ad arrivare a metà della capienza del cestello.

A questo punto non resta che chiudere la friggitrice e lasciare il tutto agire per circa 30 minuti. Passato questo tempo, aprire la friggitrice, estrarre il cestello e svuotarlo nel lavandino, prendere una spugna e passarla all’interno del cestello per rimuovere le ultime tracce di sporco. Ora non resta che risciacquare ed asciugare e ammirare il risultato finale. Sarà praticamente come nuovo.