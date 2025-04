Un Posto al Sole, fulmine a ciel sereno: c’è già la data dell’ultima puntata!

Un Posto al Sole ha bisogno di poche presentazioni. Parliamo della “veterana” delle soap Rai. La serie interamente ambientata a Napoli tiene compagnia da quasi un trentennio ai telespettatori italiani di Rai 3. Da quella prima puntata datata ottobre 1996 di acqua ne è passata sotto i ponti e soprattutto a Palazzo Palladini, vero fulcro della serie.

In poco meno di trent’anni si sono avvicendati moltissimi personaggi e tutti hanno lasciato il loro segno, piccolo o grande, nelle vicende che ruotano intorno al palazzo collocato sulla collina di Posillipo. Tra i tanti record di Upas c’è anche il fatto di essere la prima soap prodotta interamente in Italia. Le puntate hanno ormai superato le 6.650, con personaggi ormai storici.

Pensiamo a Michele Saviani, Silvia Graziani e Guido Del Bue, sempre presenti fin dall’inizio di Un Posto al Sole. La soap non si è mai fermata salvo qualche settimana in estate per esigenze televisive. Un nutrito pubblico di affezionati non si perde nemmeno un appuntamento con Upas. Ma le cose potrebbero cambiare: c’è la data dell’ultima puntata.

Un Posto al Sole verso lo stop, ecco quando si fermerà l’amatissima soap

Solitamente Un Posto al Sole chiude all’inizio del mese di agosto per una pausa estiva che dura qualche settimana, per tornare verso la fine del mese. La stagione attualmente in corso ha avuto inizio, per la precisione, lunedì 26 agosto 2024. La Rai ancora non ha comunicato quando si concluderà la serie.

Non è difficile immaginare, tuttavia, che al termine della stagione ci sarà il consueto stop estivo prima della ripresa. Difficile, se non impossibile, pensare che la Rai possa e voglia fermare definitivamente Upas proprio alla vigilia del trentesimo “compleanno” di una soap così amata dal grande pubblico. Mercoledì 2 aprile Upas ha raccolto ancora 1 milione e 516 mila spettatori (6,9%).

Insomma: sono numerosi gli appassionati della soap. Le previsioni, per quanto riguarda la data dell’ultima puntata di Upas per la stagione in corso, puntano su venerdì 8 agosto 2025. Tra una stagione e l’altra si prevedono almeno due settimane di pausa. Il tempo di concedere al cast di attori e allo staff di Upas un periodo di meritatissimo riposo.

Non bisogna dimenticare che Un Posto al Sole va in onda tutto l’anno, fatta eccezione per le due settimane centrali di agosto. Una tradizione consolidata tanto per i protagonisti della soap, troupe inclusa, quanto per il pubblico da casa. La ricetta di Upas si conferma più che mai vincente, come mostra la straordinaria longevità di una trama che non cessa di avvincere gli spettatori.