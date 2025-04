Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: clamorosa uscita di scena, smascherato Tancredi

Il Paradiso delle Signore entra sempre più nel vivo delle trame. Le ultime puntate hanno assistito al dramma di Adelaide, in fin di vita nel suo letto di villa Guarnieri. Un violento attacco di cuore ha messo a dura prova la sua fibra e solo un’operazione d’urgenza potrà salvarla. Il dottor Brancaccio però è stato chiaro: la contessa ha il 50% di possibilità di sopravvivere all’intervento chirurgico.

Tutti in ansia per Adelaide dunque. Nel frattempo la soap macina record negli ascolti. Mercoledì 2 aprile Il Paradiso delle Signore ha raggiunto il picco: raggiunti quasi 2 milioni di spettatori (1 milione e 911 mila spettatori) e il 23% di share. In attesa di scoprire cosa succederà ad Adelaide, il finale della nona stagione potrebbe mettersi male per Tancredi.

Con la “redenzione” del commendatore Guarnieri il ruolo del “villain”, del personaggio negativo della serie, è passato praticamente sulle spalle di Tancredi che mai come in questa stagione è parso livoroso e vendicativo, desideroso soltanto di distruggere Il Paradiso costi quel che costi. Una clamorosa uscita di scena potrebbe smascherarlo e costare cara a Sant’Erasmo.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 9: uscita di scena clamorosa mette nei guai Tancredi?

Come sanno gli appassionati la voglia di rovinare il grande magazzino rivale ha portato Tancredi a ingaggiare Rita Marengo per spiare le collezioni di Gianlorenzo Botteri. Rita, subentrata a Clara dopo la partenza della fidanzata di Alfredo per il Belgio, però non regge più la parte affidatale da Sant’Erasmo che, notata la sua complicità con le Veneri, la costringe di fatto a dimettersi col pretesto di una falsa assunzione ad Alitalia.

La Venere lo ha comunicato alle colleghe e a Irene mentre erano tutte impegnate ad aiutare Delia nella scelta del vestito per la cena romantica con Botteri. Per dare più credibilità al racconto ha anche fatto vedere alle Veneri una falsa lettera di assunzione (preparata in realtà dalla tipografia di Tancredi). Rita sente profondamente il peso della colpa per aver fatto la spia ai danni del negozio che l’ha accolta così calorosamente.

Le anticipazioni rivelano che la giovane non avrà il coraggio di di dire la verità alle colleghe di lavoro. Non farà dunque parola dell’accordo segreto con Tancredi. Prima di salire sul taxi che la porterà lontano da Milano, Rita avrà modo di intravedere per l’ultima volta il perfido uomo d’affari e i due si scambieranno degli sguardi torvi e infuocati.

La ormai ex Venere potrebbe dare sfogo alla sua voglia di rivalsa nei conforti di Sant’Erasmo lasciando una lettera alle sue colleghe nell’armadietto: una missiva con la confessione e la rivelazione del piano ordito da Tancredi e Giulia per danneggiare il Paradiso. L’imprenditore e la stilista, ormai incastrati, a quel punto non potrebbero che ammettere le loro responsabilità.