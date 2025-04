Frigorifero, non basta solo pulirlo ogni tanto: ecco ogni quanto dovresti farlo secondo gli esperti

Alzi la mano chi ama impegnarsi in una delle più noiose faccende domestiche: la pulizia del frigorifero Di conseguenza la tendenza a procrastinare, rimandando all’infinito questa incombenza, la fa da padrona spesso e volentieri. L’idea di fondo è che sia sufficiente pulire il frigo ogni due o tre mesi. Oppure, peggio ancora, quando qualche olezzo maleodorante incrocia le nostre narici all’apertura del frigorifero.

Nulla di più sbagliato. Stando all’esperto di pulizie noto sui social come La Casa di Mattia questa abitudine andrebbe rivista da cima a fondo. E anche con una certa urgenza. Mattia, che si è conquistato un vasto seguito di follower grazie alla praticità e alla chiarezza dei suoi consigli, mette sull’attenti nei confronti di una falsa convinzione molto diffusa.

In tanti infatti fanno passare decisamente troppo tempo tra una pulizia e l’altra del frigorifero. Ma la tendenza al rimando, in questo campo, è solo una ricetta per produrre disastri. Non solo questo errore può inficiare la corretta conservazione degli alimenti: può anche rivelarsi un pericolo per la salute. Ecco ogni quanto dovremmo pulire il frigo, a detta degli esperti.

Frigorifero, ogni quanto dobbiamo pulirlo secondo gli esperti

Con che frequenza andrebbe pulito il frigorifero? Secondo Mattia la pulizia approfondita del frigorifero andrebbe ripetuta almeno ogni quindici, massimo venti giorni. Questa frequenza può sorprendere chi guarda al frigorifero come a uno degli ambienti maggiormente “puliti” di casa. In fondo, si pensa, è un elettrodomestico chiuso, refrigerato e dedicato soltanto a cibi e bevande.

In realtà proprio perché contiene al suo interno alimenti il frigo andrebbe trattato con attenzione ancora maggiore. La ragione è semplice: trascurare il frigorifero può creare un ambiente propizio alla formazione e alla proliferazione di batteri destinati ad annidarsi nei punti meno visibili. Dove? Ad esempio tra le guarnizioni, sotto i cassetti della verdura o ancora tra i ripiani.

Anche una piccola perdita di liquido da carne, formaggi o verdure può dar luogo a un focolaio di germi, microrganismi facili a diffondersi in mancanza di un intervento regolare. È forte insomma il rischio che finiscano per contaminare gli altri alimenti, anche quelli acquistati di recente. La pulizia, insiste l’esperto, andrebbe fatta ogni volta che il frigo è vuoto.

Ogni volta che ci accorgiamo di un ripiano vuoto dovremmo cogliere l’occasione per dare una passata col panno in microfibra e una soluzione a base di acqua, aceto e bicarbonato. Non si tratta primariamente di estetica, ma di una vera e propria questione di igiene quotidiana. In questo modo potremo prevenire la formazioni di cattivi odore e di muffe invisibili, oltre che la contaminazione incrociata tra i diversi alimenti conservati nel frigorifero.