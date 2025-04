Il trucco che ti salva la vita al semaforo in caso di tamponamento, così eviti una tragedia [Video]

Insieme allo scontro frontale-laterale, il tamponamento è una delle cause più frequenti di incidenti stradali, anche mortali. Le strade, lo sappiamo bene, spesso si trasformano in cimiteri a cielo aperto. Gli ultimi dati disponibili, riferiti al 2023, parlano di 3.039 morti e circa 225 mila feriti in incidenti stradali. In pratica ogni giorno muoiono 8-9 persone e 600 rimangono ferite.

Anche quando l’esito del tamponamento non è letale, sono numerose le conseguenze di un incidente comune come questo. Andiamo dal colpo di frusta alle lesioni alla schiena causate dalla compressione della spina dorsale e delle vertebre finali della colonna spinale provocata dalla potenza dell’impatto, anche a velocità ridotte.

Possono essere importanti anche le lesioni al viso e alla testa provocate dall’entrata in funzione dell’airbag, per non parlare di quelle al polso, alle dita, alla mano e al braccio – che possono urtare violentemente su volante, cruscotto o parabrezza. Da non trascurare anche il pericolo di lesioni da cintura di sicurezza. Ogni dettaglio conta sulla strada. Un piccolo accorgimento al semaforo può salvare la vita in caso di tamponamento.

Pericolo tamponamento, il trucco che può salvare la vita in fila al semaforo

Lo mostra un video in circolazione sui social che raffigura una scena, ahinoi, non infrequente: quella di un tamponamento al semaforo, con una macchina ferma che viene urtata da dietro. Nel video si vede un’auto tra due mezzi pesanti. Il secondo, un tir proveniente da dietro, la schiaccia sotto il camion davanti.

Un piccolo trucco per evitare danni quando siamo fermi al semaforo può essere quello di lasciare le gomme dell’auto girate. In caso di tamponamento l’auto si girerà e non andrà a colpire il mezzo davanti. Naturalmente occorre fare attenzione che le corsie laterali siano sgombre (e che non arrivino macchine dalla direzione opposta).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The best of tips (@consigli_toop)

Come giustamente fanno notare molti commentatori la migliore prevenzione resta quella di fare attenzione e mantenere la distanza di sicurezza, controllando con regolarità lo specchietto retrovisore. Notare per tempo l’arrivo di veicoli troppo veloci e riuscire a spostarsi rapidamente può fare la differenza tra la vita e la morte, essendo letteralmente questione di attimi. Bando dunque alle distrazioni.

Anche quando siamo fermi al semaforo non dobbiamo dimenticare che la strada resta un luogo pericoloso. Assolutamente vietato usare il telefono cellulare. Bisogna evitare anche di mangiare, truccarsi, ascoltare musica ad alto volume e tutti i comportamenti che possono distrarre il conducente. Lo sguardo deve sempre rimanere focalizzato sulla strada evitando le fonti frequenti di distrazione.

Il conducente del mezzo deve sempre mantenere la massima concentrazione per evitare i potenziali pericoli, sempre possibili quando si circola su strada.