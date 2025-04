El Shaarawy tradisce la Roma, trasferimento a zero in Serie A

La Roma di Claudio Ranieri vive la fase migliore della stagione con una striscia aperta di risultati utili consecutivi che in Serie A dura dalla 17esima giornata. Una crescita costante quella messa in campo dalla compagine giallorossa, capace di cancellare una prima disastrosa metà che ha visto persino un doppio cambio di allenatore, rientrando ora in piena corsa per un posto nella prossima Champions League.

Ranieri è quindi riuscito a prendere in mano la Roma a modo suo, mettendo a posto tutto ciò che non aveva funzionato agli albori di un’annata che sembrava poter essere avara di soddisfazioni. Un ulteriore cambio di passo è arrivato nell’ultimo periodo con una striscia di ben sette vittorie consecutive in Serie A che hanno permesso a Dovbyk e soci di mettere pressione a tutte le squadre che precedono in classifica. Esattamente a cavallo dello stesso periodo c’è però un calciatore che ha iniziato a giocare leggermente meno.

La trasferta di Venezia dello scorso 9 febbraio ha rappresentato l’ultima chance da titolare in campionato affidata a Stephan El Shaarawy, che in quest’ultima fase ha visto calare quindi la propria dose di impiego. Una situazione che alimenta nuovamente voci su un futuro di per se già molto incerto alla luce di un contratto ancora in via di definizione.

El Shaarawy è infatti in scadenza a giugno 2025, ma con opzione di prolungamento legata però a determinate condizioni ad oggi comunque non molto lontane.

Calciomercato, futuro in Serie A per El Shaarawy: è l’obiettivo principale

Lo stesso El Shaarawy un mesetto e mezzo fa a ‘Sportmediaset’ disse sul suo contratto: “Sì, scade a giugno, però c’è un’opzione di rinnovo che è legata a delle condizioni che ho quasi raggiunto. Per cui non ci sarebbe bisogno di nessuna proposta. Per adesso c’è questa opzione di rinnovo automatico, poi vedremo cosa succederà”.

Dichiarazioni che unite all’impiego dell’ultimo periodo gettano maggiori ombre sul futuro di El Shaarawy che potrebbe raggiungere le condizioni di rinnovo optando comunque poi per un addio estivo. Altrimenti potrebbe anche non ottenere il prolungamento automatico qualora non raggiungesse gli obiettivi prestabiliti.

In entrambi i casi c’è un club in Serie A che l’avrebbe messo nella lista degli obiettivi sensibili. Si tratta della Fiorentina, che vorrebbe un calciatore di esperienza internazionale da inserire nelle rotazioni degli esterni offensivi. 3 gol e 4 assist in questa annata finora per il faraone che a zero potrebbe quindi fare ulteriormente gola alla viola, che però potrebbe provarci anche qualora si attivasse il rinnovo automatico.