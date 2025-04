È morto un volto storico del calcio italiano, il cordoglio di una Big di Serie A

È una giornata triste per il calcio italiano che in queste ore ha perso un altro pezzo importante di storia. Non solo ex calciatori, allenatori o dirigenti. Ogni figura all’interno di una società ha la propria importanza: da chi scende in campo fino ai magazzinieri.

Ogni club è un meccanismo unico, che ha nel lavoro di ognuno il cuore pulsante in grado poi di fare la differenza per il raggiungimento degli obiettivi. C’è infatti anche senza scendere in campo è riuscito ad entrare nel cuore di molti grazie al lavoro silenzioso accumulato nel corso degli anni.

È il caso di Luigi Timperi, storico magazziniere della Roma e figura di spicco a cavallo degli anni 90′ e 2000 che purtroppo ci ha lasciati proprio in queste ore. Un lutto che non è passato assolutamente inosservato negli ambienti capitolini, tanto che la stessa Roma gli ha dedicato un post sui social allegando una fotografia che profuma di storia e un messaggio di cordoglio indirizzato soprattutto alla famiglia.

Addio ad uno storico magazziniere del calcio italiano: il messaggio della Roma

Lutto quindi nell’universo Roma con la scomparsa di Luigi Timperi, che col club capitolino ha vissuto una bella fetta della propria vita professionale, lasciando evidentemente il segno nel cuore di tifosi e addetti ai lavori.

La stessa società della capitale ha quindi rilasciato su X il seguente messaggio di cordoglio per la sua scomparsa: “L”AS Roma piange la scomparsa di Luigi Timperi, storico magazziniere giallorosso. Il Club si unisce al dolore del figlio Maurizio e della famiglia“.

Così il club dei Friedkin ha voluto concedere un ultimo saluto a Luigi Timperi con il post che in poche ore è stato inondato di messaggio di cordoglio e supporto alla famiglia. Una serie di risposte che vanno da un semplice ‘riposa in pace’ ad altri in cui non sono mancate emoji di faccine tristi, mani in preghiera e cuori gialli e rossi.

Un momento toccante quindi per la Roma che dal punto di vista strettamente sportivo è invece chiamata a proseguire nella striscia aperta di vittorie consecutive per coltivare le speranze di una clamorosa qualificazione alla prossima Champions League. Ranieri sta facendo un lavoro eccezionale e la super sfida contro la Juventus di questo weekend rappresenta uno spartiacque decisivo per capire le ambizioni del club.