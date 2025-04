La prossima volta che prendi un aereo non ordinare caffè a bordo: la spiegazione è incredibile

Diciamolo: a un caffè di prima mattina è difficile rinunciare, specialmente se abbiamo fatto una levataccia. Perché non concederselo a bordo di un aereo, magari dopo esserci svegliati alle 5 di mattina per prendere un volo low cost? Cosa può esserci di meglio di un bel caffè caldo per affrontare tutte quelle ore ad alta quota?

Beh, potremmo cambiare idea dopo aver saputo cosa racconta Kevin, assistente di volo tedesco, in un video diventato virale su TikTok. Bisogna sapere che il caffè in aereo ha davvero poco o nulla a che vedere con la moka e il rituale del caffè che celebriamo a casa nostra. Kevin lavora da anni come assistente di volo e ha risposto a un commento lasciato da un pilota sotto uno dei suoi video.

L’assistente si è soffermato sulle condizioni igieniche degli aerei nel momento in cui avviene la preparazione del caffè. Che non sono per nulla rassicuranti. Ecco perché faremo bene a pensarci due volte la prossima prima di ordinare un caffè a bordo dell’aereo.

Caffè, perché è meglio non prenderlo in aereo

Il pilota – un comandante – ha lasciato un commento che non lascia spazio a equivoci di sorta: «Non sono assistente di volo, ma sono pilota. Non bevete il caffè a bordo. I serbatoi d’acqua sono strani, quando li lavano. E usano quella stessa acqua per fare il caffè». Kevin ha spiegato perché questa affermazione ha un fondo di verità.

Tutto nasce dall’acqua contenuta nei serbatoi d’acqua degli aerei, usati per la preparazione delle bevande calde. Raramente questi serbatoi vengono puliti o sostituiti. Pertanto è molto elevato il rischio che al loro interno proliferino batteri e perfino muffe. Il tutto si traduce in una bevanda tutto fuorché salutare. Per giunta i serbatoi devono essere avvicinati il più possibile al water per essere svuotati, spiega Kevin.

Il consiglio fornito dall’assistente di volo a chi proprio non riesce a rinunciare al caffè è semplice: «O lo prendi a casa, oppure arrivi dieci minuti prima in aeroporto e te lo gusti al bar. Ma non ordinarlo sull’aereo». Più chiaro di così… In molti hanno ringraziato Kevin per la franchezza e diversi hanno confessato di non aver mai considerato problematico sotto il profilo igienico il caffè servito a bordo dell’aereo.

Anche se servito caldo, il caffè fatto con acqua contaminata o anche solo stagnante da giorni può avere rischi concreti per la nostra salute. Batteri come l’Escherichia coli o lo pseudomonas possono trovare un terreno fertile all’interno di serbatoi non sottoposti a regolare sanificazione.