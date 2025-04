Rai, cambiano tutti i palinsesti: la decisione definitiva per Il Paradiso delle Signore

Aria di grandi novità nel palinsesto Rai per la prossima stagione. Ecco cosa ha deciso via Mazzini sul Paradiso delle Signore.

Il palinsesto Rai si appresta a cambiare volto. La dirigenza di via Mazzini sta pensando a un riassetto importante che promette di portare novità e sorprese nella prossima stagione televisiva, tra attesissimi ritorni, conferme e novità del tutto inaspettate. Il mix tra vecchio e nuovo che da sempre caratterizza la programmazione televisiva.

La stagione 2025/2026 della Rai si prepara dunque a riscrivere il palinsesto: accanto a conferme rassicuranti assisteremo anche a new entry in grado di accendere la curiosità di un pubblico attento alle novità. Sotto la lente ci sarà sicuramente una delle soap più amate degli ultimi anni: il Paradiso delle Signore.

Da nove anni ormai il period drama ambientato nella ruggente Milano di metà anni Sessanta, in pieno boom economico, continua a catalizzare l’attenzione di un vasto seguito di appassionati. La stagione in corso (con uno share costantemente intorno al 20%) ha confermato i successi degli anni passati. La Rai ha preso una decisione sul Paradiso.

Rai, cambia la programmazione: arriva la decisione per Il Paradiso delle Signore (e non solo)

Il Paradiso delle Signore non smette di occupare un posto speciale nel cuore del pubblico. La soap con Vanessa Gravina e Roberto Farnesi è stata confermata anche per la prossima stagione. Appuntamento fissato a settembre per Il Paradiso delle Signore 10 che continuerà a essere proposto nel daytime pomeridiano di Rai 1. Le riprese cominceranno a maggio e terranno impegnato il cast per gran parte del periodo estivo.

Ma non sarà solo Paradiso. È imminente anche il ritorno di Cuori. La terza stagione della fiction medical che ha conquistato il pubblico con le sue atmosfere anni Settanta e interpretazioni d’eccezione (tra le quali spicca Pilar Fogliati) tornerà nella prima serata di Rai 1 a partire da ottobre con un nuovo ciclo di episodi inediti.

Ci saranno anche gli show di punta di casa Rai: confermato il prime time del venerdì sera per Carlo Conti con il suo Tale e Quale Show. Scontatissima anche la conferma di Affari Tuoi, letteralmente esploso negli ascolti con l’arrivo di Stefano De Martino al timone del game show dei pacchi di Rai 1, che ha fatto registrare ascolti stellari (con picchi di oltre 7 milioni di spettatori).

Queste sono le certezze della nuova stagione: una base solida che permette a via Mazzini di puntare anche su scommesse audaci. Su Rai 2 verrà lanciato infatti L’Ignoto, un reality d’impronta psicologica, adattamento per il pubblico italiano di un format di marca olandese. Ancora ignoto il nome del presentatore al quale verrà affidato il nuovo programma.

Ma le novità autunnali non finiscono qui. Ci sarà spazio anche per La Preside, con Luisa Ranieri nel ruolo della protagonista. Arrivano anche Un Professore 3 con Alessandro Gassman e I Casi dell’Avvocato Guerrieri. Si annuncia molto interessante L’invisibile, una serie sulla cattura del super latitante Matteo Messina Denaro.