Esonero Gasperini, caos totale in casa Atalanta: annuncio improvviso

Ancora una battuta a vuoto per l'Atalanta che sta vivendo una fase di stagione estremamente delicata. In discussione ci è finito anche Gasperini

La terza sconfitta di fila in Serie A, senza peraltro riuscire ad andare in gol, apre ulteriori interrogativi su quello che è lo status dell’Atalanta che sta vivendo una fase disastrosa della propria annata.

Proprio quando la Dea avrebbe dovuto spingere per provare ad ostacolare Inter e Napoli nella corsa al titolo è venuta meno, rallentando pericolosamente il ritmo. Gioco e risultati non accompagnano più i fine settimana della truppa di Gasperini che dopo il ko contro la Lazio a ‘Dazn’ ha ammesso: “Passare dal sogno scudetto a questa dimensione è giusto, questa è la dimensione dell’Atalanta. Lottiamo per il terzo e quarto posto. Dobbiamo trovare l’entusiasmo capendo che l’obiettivo è sempre stato questo. Abbiamo sette partite da giocare, siamo ancora dentro. Con questo spirito, intensità e voglia, possiamo farcela. Bisogna accettare momenti come questo e trarre forza per reagire, perché è tutto ancora possibile. Non credo che tutte le partite giocate come oggi possano finire con una sconfitta”.

Gasperini ha quindi provato a focalizzare il punto su quello che è l’obiettivo generale di inizio stagione, evidenziando come proprio la qualificazione Champions debba essere l’elemento da andare a centrare, al netto di quello che è stato il sogno scudetto.

Per farlo servirà però un nuovo cambio di passo dopo il trend negativo messo a referto dai nerazzurri, impelagati nel momento di crisi più nera della stagione.

Calciomercato Atalanta, Gasperini alle strette: “Va esonerato”

L’Atalanta ha quindi manifestato un pesante crollo del rendimento, il tutto paradossalmente nel momento della stagione in cui è uscita dalle coppe.

Un mesetto altamente negativo per la truppa di Gasperini che appare sempre più lontano da Bergamo. Al termine dell’attuale annata dovrebbe infatti chiudersi il matrimonio con la Dea, ma c’è chi invoca un cambio di registro già per questo finale.

Il giornalista Raffaele Auriemma ha commentato via social il ko contro la Lazio e in generale il momento dei nerazzurri: “Un mese fa Gasperini dichiarò che a fine stagione ci sarà l’addio con l’Atalanta. Il giorno dopo la Dea passeggiò sulle macerie della Juventus, poi tre sconfitte di fila (Inter, Fiorentina e Lazio) senza segnare nemmeno un gol e ieri, a caccia della rimonta, il capolavoro di sostituire contemporaneamente Retegui e Lookman. Suggerimento ai Percassi: per non rischiare la clamorosa perdita della zona Champions dovrebbero valutare l’esonero immediato dell’allenatore. Ha rotto il giocattolo“.